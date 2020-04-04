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"كورونا" يقفز بالإصابات في أمريكا إلى 277.205

حصيلة المتوفين ترتفع إلى 6593

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (السبت)، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 277205 حالات بزيادة 37926 حالة إصابة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد المتوفين ارتفع إلى 6593 بعد وفاة 1150 آخرين.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذه الحصيلة لحالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من إبريل مقارنة بإحصائها السابق الذي أعلنته قبل يوم.

فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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"كورونا" يقفز بالإصابات في أمريكا إلى 277.205
سبق

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (السبت)، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 277205 حالات بزيادة 37926 حالة إصابة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد المتوفين ارتفع إلى 6593 بعد وفاة 1150 آخرين.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذه الحصيلة لحالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من إبريل مقارنة بإحصائها السابق الذي أعلنته قبل يوم.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:13 PM

"كورونا" يقفز بالإصابات في أمريكا إلى 277.205

حصيلة المتوفين ترتفع إلى 6593

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم (السبت)، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 277205 حالات بزيادة 37926 حالة إصابة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد المتوفين ارتفع إلى 6593 بعد وفاة 1150 آخرين.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذه الحصيلة لحالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من إبريل مقارنة بإحصائها السابق الذي أعلنته قبل يوم.

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