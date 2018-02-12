أخضر الصالات ينهي استعداداته لملاقاة طاجيكستان في ختام معسكره بالدمام

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الأربعاء، منتخب طاجيكستان في ثالث مبارياته الودية بمعسكره الحالي بمدينة الدمام والذي يستمر حتى الـ 14 من الشهر الجاري.

وتأتي المباراة ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأنهى "الأخضر" اليوم الثلاثاء استعداداته للمباراة بحصة تدريبية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد تقسيمها إلى فترتين قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة نفذ خلالها اللاعبون الخطة التي سينتهجها المدرب في المباراة الودية.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب عبدالإله العتيبي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يعني غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.



