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غدًا الثلاثاء .. أخضر الشباب يختتم مشاركته في دورة سلوفينيا بلقاء روسيا

يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، غدًا الثلاثاء، مشاركته في الدورة الودية الدولية التي تستضيفها جمهورية سلوفينيا، والتي جاءت ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ويلتقي "الأخضر" مع نظيره منتخب روسيا في ثالث مبارياته بالدورة والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة صالح المحمدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب الفنية والوقوف على مستوى اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

ميدانيًا، اختتم المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، استعداداته للمباراة بحصة تدريبية مسائية افتتحت بتمارين الإحماء، أعقب ذلك تمرين في مربعات صغيرة باستخدام الكرة، مختتمًا الحصة التدريبية بتمارين خاصة لتنشيط الشق الهجومي.

يُذكر أن "الأخضر" الشاب خاض خلال الدورة الدولية مباراتين سابقتين، حيث خسر أمام سلوفاكيا بنتيجة 1-2 قبل التعادل أمام مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا الثلاثاء .. أخضر الشباب يختتم مشاركته في دورة سلوفينيا بلقاء روسيا
سبق

يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، غدًا الثلاثاء، مشاركته في الدورة الودية الدولية التي تستضيفها جمهورية سلوفينيا، والتي جاءت ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ويلتقي "الأخضر" مع نظيره منتخب روسيا في ثالث مبارياته بالدورة والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة صالح المحمدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب الفنية والوقوف على مستوى اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

ميدانيًا، اختتم المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، استعداداته للمباراة بحصة تدريبية مسائية افتتحت بتمارين الإحماء، أعقب ذلك تمرين في مربعات صغيرة باستخدام الكرة، مختتمًا الحصة التدريبية بتمارين خاصة لتنشيط الشق الهجومي.

يُذكر أن "الأخضر" الشاب خاض خلال الدورة الدولية مباراتين سابقتين، حيث خسر أمام سلوفاكيا بنتيجة 1-2 قبل التعادل أمام مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
10:00 PM

غدًا الثلاثاء .. أخضر الشباب يختتم مشاركته في دورة سلوفينيا بلقاء روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، غدًا الثلاثاء، مشاركته في الدورة الودية الدولية التي تستضيفها جمهورية سلوفينيا، والتي جاءت ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ويلتقي "الأخضر" مع نظيره منتخب روسيا في ثالث مبارياته بالدورة والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة صالح المحمدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب الفنية والوقوف على مستوى اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

ميدانيًا، اختتم المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، استعداداته للمباراة بحصة تدريبية مسائية افتتحت بتمارين الإحماء، أعقب ذلك تمرين في مربعات صغيرة باستخدام الكرة، مختتمًا الحصة التدريبية بتمارين خاصة لتنشيط الشق الهجومي.

يُذكر أن "الأخضر" الشاب خاض خلال الدورة الدولية مباراتين سابقتين، حيث خسر أمام سلوفاكيا بنتيجة 1-2 قبل التعادل أمام مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1.

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