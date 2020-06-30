النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

"السعودية للكهرباء": "المحطة 14" يحصد 98% في نظام الـ5 نجوم للسلامة

الشركة تؤكد أن المشروع استطاع تحقيق 97% في الآيزو ISO 45001

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء حصول مشروع محطة التوليد الرابعة عشرة على درجة 98% في نظام الخمس نجوم للسلامة، وهو أعلى تقييم لمشروع محطة توليد في تاريخ الشركة حيث كانت أعلى درجة سابقة حصل عليها هي مشروع وعد الشمال بدرجة 92%، كما حصل المشروع على درجة 97% في نظام الآيزو ISO 45001.

ويعتمد قطاع الأمن الصناعي في "السعودية للكهرباء"، بروتوكولاً دقيقاً للتدقيق الداخلي على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 5 نجوم، وهو معدّ وفق أعلى المستويات العالمية، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات المطلوب تحقيقها، منها: القيادة والالتزام والمسؤولية، تحديد وتقييم المخاطر، الكفاءة والتدريب والتوعية، سلامة المنشآت والمرافق، سلامة الآلات والأدوات والمعدات، سلامة التركيبات الكهربائية، التحكم في مخاطر العمل، إدارة مخاطر الحريق، إدارة وقاية المعدات الشخصية، العمل في الأماكن المرتفعة، سلامة الدخول في الأماكن المحصورة، التحكم والمراقبة للمواد الخطرة، السلامة في تصميم وإنشاء واستلام المشاريع، الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، وغيرها.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن جميع مشاريع الشركة تلتزم التزاماً تاماً بمعايير السلامة والصحة المهنية.

يُذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها قطاعات "السعودية للكهرباء" وإداراتها، والشركات التابعة لها، في مجال السلامة والصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية للكهرباء": "المحطة 14" يحصد 98% في نظام الـ5 نجوم للسلامة
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء حصول مشروع محطة التوليد الرابعة عشرة على درجة 98% في نظام الخمس نجوم للسلامة، وهو أعلى تقييم لمشروع محطة توليد في تاريخ الشركة حيث كانت أعلى درجة سابقة حصل عليها هي مشروع وعد الشمال بدرجة 92%، كما حصل المشروع على درجة 97% في نظام الآيزو ISO 45001.

ويعتمد قطاع الأمن الصناعي في "السعودية للكهرباء"، بروتوكولاً دقيقاً للتدقيق الداخلي على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 5 نجوم، وهو معدّ وفق أعلى المستويات العالمية، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات المطلوب تحقيقها، منها: القيادة والالتزام والمسؤولية، تحديد وتقييم المخاطر، الكفاءة والتدريب والتوعية، سلامة المنشآت والمرافق، سلامة الآلات والأدوات والمعدات، سلامة التركيبات الكهربائية، التحكم في مخاطر العمل، إدارة مخاطر الحريق، إدارة وقاية المعدات الشخصية، العمل في الأماكن المرتفعة، سلامة الدخول في الأماكن المحصورة، التحكم والمراقبة للمواد الخطرة، السلامة في تصميم وإنشاء واستلام المشاريع، الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، وغيرها.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن جميع مشاريع الشركة تلتزم التزاماً تاماً بمعايير السلامة والصحة المهنية.

يُذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها قطاعات "السعودية للكهرباء" وإداراتها، والشركات التابعة لها، في مجال السلامة والصحة العامة.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
02:19 PM

"السعودية للكهرباء": "المحطة 14" يحصد 98% في نظام الـ5 نجوم للسلامة

الشركة تؤكد أن المشروع استطاع تحقيق 97% في الآيزو ISO 45001

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
612

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء حصول مشروع محطة التوليد الرابعة عشرة على درجة 98% في نظام الخمس نجوم للسلامة، وهو أعلى تقييم لمشروع محطة توليد في تاريخ الشركة حيث كانت أعلى درجة سابقة حصل عليها هي مشروع وعد الشمال بدرجة 92%، كما حصل المشروع على درجة 97% في نظام الآيزو ISO 45001.

ويعتمد قطاع الأمن الصناعي في "السعودية للكهرباء"، بروتوكولاً دقيقاً للتدقيق الداخلي على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 5 نجوم، وهو معدّ وفق أعلى المستويات العالمية، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات المطلوب تحقيقها، منها: القيادة والالتزام والمسؤولية، تحديد وتقييم المخاطر، الكفاءة والتدريب والتوعية، سلامة المنشآت والمرافق، سلامة الآلات والأدوات والمعدات، سلامة التركيبات الكهربائية، التحكم في مخاطر العمل، إدارة مخاطر الحريق، إدارة وقاية المعدات الشخصية، العمل في الأماكن المرتفعة، سلامة الدخول في الأماكن المحصورة، التحكم والمراقبة للمواد الخطرة، السلامة في تصميم وإنشاء واستلام المشاريع، الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، وغيرها.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن جميع مشاريع الشركة تلتزم التزاماً تاماً بمعايير السلامة والصحة المهنية.

يُذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها قطاعات "السعودية للكهرباء" وإداراتها، والشركات التابعة لها، في مجال السلامة والصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة