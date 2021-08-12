أسعار "برنت" ترتفع بنسبة 0.14 %
وصلت إلى 71.54 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.10 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.14% ليصل إلى 71.54 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.13 % إلى 69.13 دولاراً أمريكياً للبرميل.
أسعار "برنت" ترتفع بنسبة 0.14 %
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-12
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.10 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.14% ليصل إلى 71.54 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.13 % إلى 69.13 دولاراً أمريكياً للبرميل.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:03 PM
أسعار "برنت" ترتفع بنسبة 0.14 %
وصلت إلى 71.54 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.10 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.14% ليصل إلى 71.54 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.13 % إلى 69.13 دولاراً أمريكياً للبرميل.