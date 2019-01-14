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تكليف "السبيعي" مديراً لمستشفى رنية ولقاءات متتالية لمناقشة الخدمات المقدمة

مدير "صحة الطائف" الجديد في ثاني أيام مباشرته أعماله:

في ثاني يوم من مباشرته عمله، كلف مدير الشؤون الصحية الجديد لمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، الأخصائي راحج عايض السبيعي، مديراً لمستشفى رنية العام.

وكان "القحطاني" باشر مهام عمله اليوم، واستهل مباشرته بعدد من اللقاءات المتتالية مع قيادات صحة الطائف، اطلع خلالها على مجمل سير العمل بمستشفيات صحة الطائف الـ15 مستشفى، ومراكزها الصحية البالغة 123 مركزاً صحياً.

ويأتي تكليف مدير جديد لمستشفى رنية ضمن إجراءات مدير صحة الطائف الجديد لتحديث آلية العمل، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الأيام الأولى لعمل مدير الشؤون الصحية الجديد، اتسمت بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عددٍ من قيادي الصحة استمع خلالها لمجمل آلية العمل في مختلف المرافق الصحية، وناقش سبل تعزيز برامج التحسين والتطوير، وزيادة الأداء للمساهمة الفاعلة في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف "الربيعي" أن الإدارة الجديدة تعكف في الوقت الحالي على وضع خطة للوقوف الميداني على سير العمل القائم بالمرافق الصحية ودراسة الكثير من البرامج التطويرية ورصد كافة الجوانب للوصول إلى آلية لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بمختلف المرافق.

وأكدَ أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الرامية إلى دفع عجلة الخدمات الصحية ودعمها للارتقاء بالخدمة المقدمة لأهالي الطائف والمحافظات التابعة، وهو ما حمله القحطاني في مستهل أعماله في صحة الطائف، ومن المتوقع أن يتضمن تقارير ميدانية مفصلة لكافة المرافق تتبعها خطط تصحيحية وتطويرية تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي.

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تكليف "السبيعي" مديراً لمستشفى رنية ولقاءات متتالية لمناقشة الخدمات المقدمة
سبق

في ثاني يوم من مباشرته عمله، كلف مدير الشؤون الصحية الجديد لمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، الأخصائي راحج عايض السبيعي، مديراً لمستشفى رنية العام.

وكان "القحطاني" باشر مهام عمله اليوم، واستهل مباشرته بعدد من اللقاءات المتتالية مع قيادات صحة الطائف، اطلع خلالها على مجمل سير العمل بمستشفيات صحة الطائف الـ15 مستشفى، ومراكزها الصحية البالغة 123 مركزاً صحياً.

ويأتي تكليف مدير جديد لمستشفى رنية ضمن إجراءات مدير صحة الطائف الجديد لتحديث آلية العمل، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الأيام الأولى لعمل مدير الشؤون الصحية الجديد، اتسمت بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عددٍ من قيادي الصحة استمع خلالها لمجمل آلية العمل في مختلف المرافق الصحية، وناقش سبل تعزيز برامج التحسين والتطوير، وزيادة الأداء للمساهمة الفاعلة في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف "الربيعي" أن الإدارة الجديدة تعكف في الوقت الحالي على وضع خطة للوقوف الميداني على سير العمل القائم بالمرافق الصحية ودراسة الكثير من البرامج التطويرية ورصد كافة الجوانب للوصول إلى آلية لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بمختلف المرافق.

وأكدَ أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الرامية إلى دفع عجلة الخدمات الصحية ودعمها للارتقاء بالخدمة المقدمة لأهالي الطائف والمحافظات التابعة، وهو ما حمله القحطاني في مستهل أعماله في صحة الطائف، ومن المتوقع أن يتضمن تقارير ميدانية مفصلة لكافة المرافق تتبعها خطط تصحيحية وتطويرية تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
10:49 PM

تكليف "السبيعي" مديراً لمستشفى رنية ولقاءات متتالية لمناقشة الخدمات المقدمة

مدير "صحة الطائف" الجديد في ثاني أيام مباشرته أعماله:

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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في ثاني يوم من مباشرته عمله، كلف مدير الشؤون الصحية الجديد لمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، الأخصائي راحج عايض السبيعي، مديراً لمستشفى رنية العام.

وكان "القحطاني" باشر مهام عمله اليوم، واستهل مباشرته بعدد من اللقاءات المتتالية مع قيادات صحة الطائف، اطلع خلالها على مجمل سير العمل بمستشفيات صحة الطائف الـ15 مستشفى، ومراكزها الصحية البالغة 123 مركزاً صحياً.

ويأتي تكليف مدير جديد لمستشفى رنية ضمن إجراءات مدير صحة الطائف الجديد لتحديث آلية العمل، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الأيام الأولى لعمل مدير الشؤون الصحية الجديد، اتسمت بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع عددٍ من قيادي الصحة استمع خلالها لمجمل آلية العمل في مختلف المرافق الصحية، وناقش سبل تعزيز برامج التحسين والتطوير، وزيادة الأداء للمساهمة الفاعلة في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف "الربيعي" أن الإدارة الجديدة تعكف في الوقت الحالي على وضع خطة للوقوف الميداني على سير العمل القائم بالمرافق الصحية ودراسة الكثير من البرامج التطويرية ورصد كافة الجوانب للوصول إلى آلية لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بمختلف المرافق.

وأكدَ أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الرامية إلى دفع عجلة الخدمات الصحية ودعمها للارتقاء بالخدمة المقدمة لأهالي الطائف والمحافظات التابعة، وهو ما حمله القحطاني في مستهل أعماله في صحة الطائف، ومن المتوقع أن يتضمن تقارير ميدانية مفصلة لكافة المرافق تتبعها خطط تصحيحية وتطويرية تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي.

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