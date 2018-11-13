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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

حمّلت الاحتلال المسؤولية عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها العسكري

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، الذي يستهدف المدنيين والمباني السكنية، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم.
وحمّل الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها العسكري ضد أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، داعياً أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى التدخل العاجل لحمل "إسرائيل" على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي.

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، الذي يستهدف المدنيين والمباني السكنية، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم.
وحمّل الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها العسكري ضد أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، داعياً أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى التدخل العاجل لحمل "إسرائيل" على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
02:27 PM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

حمّلت الاحتلال المسؤولية عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها العسكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، الذي يستهدف المدنيين والمباني السكنية، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم.
وحمّل الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها العسكري ضد أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، داعياً أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى التدخل العاجل لحمل "إسرائيل" على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي.

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