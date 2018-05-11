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"تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو

قالت: يُستأنف التداول بعد الإجازة الأحد 31 مايو

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 28\9\1441 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020.

وتابعت: عليه ينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 28\9\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020م، ويُستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8\10\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31\5\2020م.

تداول السوق المالية السعودية

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"تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو
سبق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 28\9\1441 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020.

وتابعت: عليه ينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 28\9\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020م، ويُستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8\10\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31\5\2020م.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:48 PM

"تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو

قالت: يُستأنف التداول بعد الإجازة الأحد 31 مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 28\9\1441 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020.

وتابعت: عليه ينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 28\9\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020م، ويُستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8\10\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31\5\2020م.

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