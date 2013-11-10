الجيش اليمني يُحبط عملية تسلل حوثية في غرب الجوف

أجبر المليشيا على التراجع والفرار وكبّدها قتلى وجرحى

قُتِل وأصيب عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنيران قوات الجيش اليمني غرب محافظة الجوف.

واستهدفت وحدات من الجيش اليمني، مليشيا الحوثي في جبهات: (حام، والمتون، والساقية، والمصلوب)، أثناء استعدادها للتسلل صوب مواقع محررة.

وبحسب ما ذكره موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبّدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.