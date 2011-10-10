حالة من عدم الاستقرار تؤثر على المملكة تزامنًا مع دخول "وسم الأمطار"‎

احتمالية لاندفاع كتلة هوائية أقل برودة نحو الشمال الغربي وغرب بلاد الشام

توقعت التنبؤات الجوية متوسطة وطويلة المدى، احتمالية تأثر أجزاء من الجزيرة العربية -بما فيها السعودية- بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال منتصف الشهر الحالي، ينتج عنها هطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من شمال وغرب البلاد، وقد تطال أجزاء من وسطها بمشيئة الله.

ووفق موقع طقس العرب: فإنه وبحسب آخر التحديثات الجوية الحالية، هناك احتمالية لاندفاع كتلة هوائية أقل برودة نحو الشمال الغربي من المنطقة وعبر غرب بلاد الشام، بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر، كما يُتوقع اندفاعات تيارات رطبة من نواحي بحر العرب نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من السعودية، وقد تطال أجزاء من وسطها، نتيجة لتواجد موجة شرقية قادمة من بحر العرب؛ الأمر الذي يعني دخول المنطقة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة وهطولات رعدية في مختلف المناطق المتأثرة بمشيئة الله.

المناطق المتأثرة

وتوقّع الموقع أن تهطل زخات رعدية في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة امتدادًا إلى سواحلها؛ بما فيها منطقة (عسير، جازان، الباحة، الطائف، ومنطقة الحرم المكي، وأجزاء من شرق جدة)، كما تتأثر مناطق (تبوك، الجوف، الشمالية، وأجزاء من حائل والقصيم) ببعض الهطولات الرعدية، كما تترافق بعض هذه المناطق مع رياح نشطة تعمل على تشكل الغبار الخفيف والأتربة المثارة، وبشكل عام يتوقع أن تكون الحالة الجوية تحت نطاق الحالة المتوسطة إلى الخفيفة في نوعية الهطولات الرعدية بمشيئة الله.

وسم 1441هـ

وبدأ العد التنازلي لبداية موسم الأمطار في السعودية والخليج العربي؛ حيث يُتوقع أن يبدأ رسميًّا خلال منتصف الشهر، وبالتحديد يوم 16 أكتوبر الحالي، وعادة تبدأ الحالات الجوية بالتزايد من ناحية شدتها ورقعة هطولاتها؛ بحيث تمتد الأمطار تدريجيًا إلى وسط وشرق السعودية -إن شاء الله- وبشكل مبكر نوعًا ما هذا الموسم، وبدأت الحالات المطرية في أجزاء من شمال وغرب البلاد.