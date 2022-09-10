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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا

7 وفيات و490 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" المستجد و490 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" المستجد و490 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:25 PM

فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا

7 وفيات و490 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" المستجد و490 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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