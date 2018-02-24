النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرفة تقطير الورد.. رائحة الأجداد الزكية على أرض الجنادرية

أحد الحرفيين سرد تفاصيل عملية الإنتاج

تعتبر حرفة تقطير الورد إحدى الحرف والمهن القديمة التي كان قد أتقنها الأجداد في أرض الجزيرة العربية، حيث حافظت هذه الحرفة على انتشار رونقها وأصالتها في مختلف مناطق المملكة عموما ومحافظة الطائف خصوصا نتيجة كثرة مزارع الورود.

وحول حرفة تقطير الورد يقو أحد الحرفيين المشاركين في مهرجان الجنادرية: حرفة تقطير الورد قديمة جدا ونعمل فيها منذ 200 عام حيث توارثناها من آبائنا وأجدادنا وها نحن اليوم نورثها لأبنائنا.

وأضاف: إن حرفة تقطير الورد تمر بعدة مراحل وفق آلية معينة ودقيقة في الإنتاج وأي خطأ بسيط في العمل سوف يحرم صاحبه من إنتاج العطر .

وتابع: بداية عملية التقطير تكون بوضع 20 ألف وردة داخل قدر من النحاس ويوضع عليها 90 لترا من الماء ثم تتم عملية الإقفال على مرحلتين وبطريقة محكمة حيث تتم بعدها عملية الغلي على درجة حرارة تبلغ مئة درجة ولمدة تستغرق 12 ساعة حيث يدخل بعدها الورد عملية التبخير أو التقطير .

وأردف: الدهون العطرية يتم استخراجها من الطبقة العلوية لماء الورد بعد التقطير ويتم تعبئتها في قوارير مختلفة الحجم.. استطعنا أن نقوم بصناعة منتجات أخرى من الورد وعطره مثل المناديل المعطرة وماء الورد بأنواع مختلفة منها ما يستخدم للبشرة وآخر يستخدم في بعض الأطعمة بالإضافة إلى العطورات بروائح مختلفة .

وحول مزارع الورود قال: عملية زراعته تتم بحفر أخاديد توضع فيها الأغصان الصغيرة التي تم قصها من أشجار الورد ثم يتم وضع السماد وبعدها تسقى بالماء ضمن مواعيد محددة مبينا أن المزارعين يحرصون على بقاء الشجرة قريبة من الأرض، موضحا أن غالبية أهالي المنطقة عموما يحتفظون بعطر الورد في منازلهم ويقدمونه كهدايا في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهناك عدد كبير من دول الخليج وسكانها يحضرون إلى المنطقة بهدف الحصول على أنواع معينة من عطر الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرفة تقطير الورد.. رائحة الأجداد الزكية على أرض الجنادرية
سبق

تعتبر حرفة تقطير الورد إحدى الحرف والمهن القديمة التي كان قد أتقنها الأجداد في أرض الجزيرة العربية، حيث حافظت هذه الحرفة على انتشار رونقها وأصالتها في مختلف مناطق المملكة عموما ومحافظة الطائف خصوصا نتيجة كثرة مزارع الورود.

وحول حرفة تقطير الورد يقو أحد الحرفيين المشاركين في مهرجان الجنادرية: حرفة تقطير الورد قديمة جدا ونعمل فيها منذ 200 عام حيث توارثناها من آبائنا وأجدادنا وها نحن اليوم نورثها لأبنائنا.

وأضاف: إن حرفة تقطير الورد تمر بعدة مراحل وفق آلية معينة ودقيقة في الإنتاج وأي خطأ بسيط في العمل سوف يحرم صاحبه من إنتاج العطر .

وتابع: بداية عملية التقطير تكون بوضع 20 ألف وردة داخل قدر من النحاس ويوضع عليها 90 لترا من الماء ثم تتم عملية الإقفال على مرحلتين وبطريقة محكمة حيث تتم بعدها عملية الغلي على درجة حرارة تبلغ مئة درجة ولمدة تستغرق 12 ساعة حيث يدخل بعدها الورد عملية التبخير أو التقطير .

وأردف: الدهون العطرية يتم استخراجها من الطبقة العلوية لماء الورد بعد التقطير ويتم تعبئتها في قوارير مختلفة الحجم.. استطعنا أن نقوم بصناعة منتجات أخرى من الورد وعطره مثل المناديل المعطرة وماء الورد بأنواع مختلفة منها ما يستخدم للبشرة وآخر يستخدم في بعض الأطعمة بالإضافة إلى العطورات بروائح مختلفة .

وحول مزارع الورود قال: عملية زراعته تتم بحفر أخاديد توضع فيها الأغصان الصغيرة التي تم قصها من أشجار الورد ثم يتم وضع السماد وبعدها تسقى بالماء ضمن مواعيد محددة مبينا أن المزارعين يحرصون على بقاء الشجرة قريبة من الأرض، موضحا أن غالبية أهالي المنطقة عموما يحتفظون بعطر الورد في منازلهم ويقدمونه كهدايا في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهناك عدد كبير من دول الخليج وسكانها يحضرون إلى المنطقة بهدف الحصول على أنواع معينة من عطر الطائف.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
07:37 PM

حرفة تقطير الورد.. رائحة الأجداد الزكية على أرض الجنادرية

أحد الحرفيين سرد تفاصيل عملية الإنتاج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,296

تعتبر حرفة تقطير الورد إحدى الحرف والمهن القديمة التي كان قد أتقنها الأجداد في أرض الجزيرة العربية، حيث حافظت هذه الحرفة على انتشار رونقها وأصالتها في مختلف مناطق المملكة عموما ومحافظة الطائف خصوصا نتيجة كثرة مزارع الورود.

وحول حرفة تقطير الورد يقو أحد الحرفيين المشاركين في مهرجان الجنادرية: حرفة تقطير الورد قديمة جدا ونعمل فيها منذ 200 عام حيث توارثناها من آبائنا وأجدادنا وها نحن اليوم نورثها لأبنائنا.

وأضاف: إن حرفة تقطير الورد تمر بعدة مراحل وفق آلية معينة ودقيقة في الإنتاج وأي خطأ بسيط في العمل سوف يحرم صاحبه من إنتاج العطر .

وتابع: بداية عملية التقطير تكون بوضع 20 ألف وردة داخل قدر من النحاس ويوضع عليها 90 لترا من الماء ثم تتم عملية الإقفال على مرحلتين وبطريقة محكمة حيث تتم بعدها عملية الغلي على درجة حرارة تبلغ مئة درجة ولمدة تستغرق 12 ساعة حيث يدخل بعدها الورد عملية التبخير أو التقطير .

وأردف: الدهون العطرية يتم استخراجها من الطبقة العلوية لماء الورد بعد التقطير ويتم تعبئتها في قوارير مختلفة الحجم.. استطعنا أن نقوم بصناعة منتجات أخرى من الورد وعطره مثل المناديل المعطرة وماء الورد بأنواع مختلفة منها ما يستخدم للبشرة وآخر يستخدم في بعض الأطعمة بالإضافة إلى العطورات بروائح مختلفة .

وحول مزارع الورود قال: عملية زراعته تتم بحفر أخاديد توضع فيها الأغصان الصغيرة التي تم قصها من أشجار الورد ثم يتم وضع السماد وبعدها تسقى بالماء ضمن مواعيد محددة مبينا أن المزارعين يحرصون على بقاء الشجرة قريبة من الأرض، موضحا أن غالبية أهالي المنطقة عموما يحتفظون بعطر الورد في منازلهم ويقدمونه كهدايا في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهناك عدد كبير من دول الخليج وسكانها يحضرون إلى المنطقة بهدف الحصول على أنواع معينة من عطر الطائف.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة