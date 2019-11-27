"المدن الاقتصادية" تستعرض دور الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية

ضمن دورة تدريبية بمشاركة 55 مسؤولاً مدنياً وعسكرياً من أكثر من 30 جهة

نظمت هيئة المدن الاقتصادية دورة تدريبية بعنوان "الابتكار في الخدمات الحكومية"، بالتعاون مع معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وشارك في الدورة 55 مسؤولاً حكومياً من أكثر من 30 جهة حكومية.

وتهدف الدورة تفعيل قيمة الشراكة وتعزيز أواصر التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وعرض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال الخدمات الحكومية.

وأوضح مدير عام الإشراف في الهيئة علي بن محمد آل مداوي أن دورة الابتكار في الخدمات الحكومية هي واحدة من مبادرات الهيئة؛ للمساهمة بتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، وهو التميز في الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، لما له من انعكاس مباشر على إيجاد بيئة استثمارية محفزة، بالإضافة لتحقيق رسالة الهيئة من خلال تقديم خدمات حكومية متكاملة بكفاءة عالية.

وانطلقت الدورة التدريبية بجلسة تم فيها تقديم نظرة عامة عن الابتكار ودوره في تقديم الخدمات الحكومية، وأعقبها جلسات أخرى تناولت الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية في المملكة، والمنهجيات والتكنولوجيات الممكنة للابتكار.

وفي نهاية الدورة التدريبية، نظمت الهيئة جولة تعريفية للمشاركين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شملت ميناء الملك عبدالله والوادي الصناعي، تعرفوا من خلالها على أهم الإنجازات التي تحققت والمشاريع قيد التنفيذ في المدينة.