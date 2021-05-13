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بالصور.. صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم

وسط ظروف تفشي جائحة كورونا

أدى الملايين من المسلمين صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم، وسط ظروف تفشي جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي على بعضم، لكنها لم تؤثر على فرحتهم بالعيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم
سبق

أدى الملايين من المسلمين صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم، وسط ظروف تفشي جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي على بعضم، لكنها لم تؤثر على فرحتهم بالعيد.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:17 PM

بالصور.. صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم

وسط ظروف تفشي جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,646

أدى الملايين من المسلمين صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم، وسط ظروف تفشي جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي على بعضم، لكنها لم تؤثر على فرحتهم بالعيد.

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