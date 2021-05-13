أدى الملايين من المسلمين صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم، وسط ظروف تفشي جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي على بعضم، لكنها لم تؤثر على فرحتهم بالعيد.
بالصور.. صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم
وسط ظروف تفشي جائحة كورونا
أدى الملايين من المسلمين صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم، وسط ظروف تفشي جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي على بعضم، لكنها لم تؤثر على فرحتهم بالعيد.
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بالصور.. صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-13
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:17 PM
بالصور.. صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم
وسط ظروف تفشي جائحة كورونا
أدى الملايين من المسلمين صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر في المساجد حول العالم، وسط ظروف تفشي جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي على بعضم، لكنها لم تؤثر على فرحتهم بالعيد.
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