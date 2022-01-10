أهالي مخططات 326 و441 في "قاعد حائل" يشتكون من الحفر وتشققات الطرق

ناشدوا بإعادة سفلتة الشوارع بسبب مشكلة الغبار والطين وقت الأمطار

ناشد سكان المخططات السكنية في المخطط الغربي ٣٢٦ والمخطط الشرقي ٤٤١ بمدينة القاعد شمال حائل، مسؤولي بلدية الخطة، بالعمل على الاهتمام بشوارع تلك المخططات.

وأوضح المواطن سعود الحميد، أن الشوارع في تلك الأحياء متهالكة وتحتاج إعادة سفلتة؛ فيما تفتقر الجزر الوسطية لشوارع الأحياء إلى النظافة، وهي خالية من الأشجار، ومليئة بالنفايات.

وأضاف أنه تم رفع بلاغات على الرقم 940 و"بلدي" دون أي فائدة.

وتابع: "نعاني من الغبار والطين أثناء هطول الأمطار، ولا نعلم أين نجد الحل، ونناشد الجهات المعنية بالالتفات إلى مشكلتنا وإنهائها".

وقال: "نعاني من سوء أرضيات شوارع تلك الأحياء، والتي امتلأت بالحفر والتشققات وتجمع المياه؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بمركباتنا".

وناشد سكان الحي -عبر "سبق"- إعادة سفلتة شوارع الحي للقضاء على الحفر والتشققات وتجمع المياه.