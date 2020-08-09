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بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير

طالب بالاستعانة بتحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت

دعا رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة الراعي، اليوم (الأحد) إلى استقالة الحكومة، إن لم تستطع تغيير طريقة حكمها، وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل، الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي.

وطالب "الراعي" بضرورة الاستعانة بتحقيق دولي ومعرفة المرجعية لهذه التفجيرات المحزنة منذ ست سنوات، وفقاً لـ"رويترز".

ووصف البطريرك الماروني انفجار مرفأ بيروت بـ"الكارثة التي هزت دول العالم".

الكنيسة المارونية شارة الراعي

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بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير
سبق

دعا رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة الراعي، اليوم (الأحد) إلى استقالة الحكومة، إن لم تستطع تغيير طريقة حكمها، وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل، الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي.

وطالب "الراعي" بضرورة الاستعانة بتحقيق دولي ومعرفة المرجعية لهذه التفجيرات المحزنة منذ ست سنوات، وفقاً لـ"رويترز".

ووصف البطريرك الماروني انفجار مرفأ بيروت بـ"الكارثة التي هزت دول العالم".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
02:47 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
05:18 PM

بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استقالة الحكومة إن لم تحقق التغيير

طالب بالاستعانة بتحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,633

دعا رأس الكنيسة المارونية بلبنان البطريرك بشارة الراعي، اليوم (الأحد) إلى استقالة الحكومة، إن لم تستطع تغيير طريقة حكمها، وباتت عاجزة عن النهوض بالبلاد، ومساعدتها على التعافي من الانفجار الهائل، الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي.

وطالب "الراعي" بضرورة الاستعانة بتحقيق دولي ومعرفة المرجعية لهذه التفجيرات المحزنة منذ ست سنوات، وفقاً لـ"رويترز".

ووصف البطريرك الماروني انفجار مرفأ بيروت بـ"الكارثة التي هزت دول العالم".

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