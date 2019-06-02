"البلد الحرام" يختتم مشاركته بمعرض مكة المصاحب للقمة الإسلامية

يهدف للتعريف بمفهوم الحرم واتساع مساحته ورفع الوعي بأن أرضه كلها محلّ غنم عظيم

اختتم مشروع تعظيم البلد الحرام مشاركته بمعرض (مكة كلها حرم) ضمن الأجنحة المشاركة للمركز الإعلامي التابع للقمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرمة، وذلك في فندق الفور بوينت شيراتون.



ويهدف المعرض إلى التعريف بمفهوم الحرم واتساع مساحته، وإلى رفع الوعي بأن أرض الحرم كلها محلّ غنم عظيم، فالأعمال الصالحة تضاعف في الحرم، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.



واطلعت الوفود المشاركة في القمة الإسلامية التي احتضنتها مكة المكرمة، على معرض "مكة كلها حرم" الذي يحوي محتوى معرفيًّا عن الحرم وأعلامه، وخارطة توضح مساحة الحرم، وجهود المملكة العربية السعودية في الاهتمام بكل ما يرفع من مكانة البيت الحرام في نفوس أهله ومن يفد إليه من الحجاج والمعتمرين، كما قدم المشروع هدايا قيمة للوفود.



يُشار إلى أن حملة "مكة كلها حرم" تهدف إلى إيصال مفهوم الحرمية إلى إنسان مكة ومن يفد إليها، ونشر الوعي المعرفي لأهل مكة والوافدين إليها، وقد أطلقها المشروع بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة.