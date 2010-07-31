رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح. وسأل المولى - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -.

وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-31 رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وسأل المولى - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 01:44 PM

وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى سأل الله أن يديم على الملك موفور الصحة والعافية وعلى الوطن أمنه





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رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وسأل المولى - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -.