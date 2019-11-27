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"التعليم" تنفذ برنامج الإعداد المكثف في اختبار "IELTS"

في اللغة الإنجليزية لمرشحي الابتعاث الموجه "استهداف"

نفذت وزارة التعليم ممثلةً في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالتعاون مع شركة "IDP IELTS" بمقر وزارة التعليم برنامج الإعداد المكثف لاختبارات اللغة الإنجليزية "IELTS"، لمرشحي الابتعاث الموجه "استهداف".

وقالت المدير العام للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم بدرية بنت عبدالرحمن الغانم: البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمرشحين؛ تمهيداً لابتعاثهم لأفضل الجامعات العالمية في التخصصات المستهدفة.

وأضافت: المرحلة الأولى من مراحل البرنامج استهدفت 20 معلماً ومعلمةً من أصل 120 مقعداً للمستهدفين، وفي المراحل القادمة سيتم فتح باب القبول في البرنامج بالمقاعد المتبقية.

من جهته، قال المشرف العام على البرنامج نعيم صالح المحسن: البرنامج يمتد لخمسة أيام تقدم فيها مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة "الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة".

وأضاف: يقوم المرشح بالتعرف على آلية الإجابة الصحيحة لكل نوع من أنواع الأسئلة في مختلف المهارات.

وزارة التعليم الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث الابتعاث الموجه "استهداف"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تنفذ برنامج الإعداد المكثف في اختبار "IELTS"
سبق

نفذت وزارة التعليم ممثلةً في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالتعاون مع شركة "IDP IELTS" بمقر وزارة التعليم برنامج الإعداد المكثف لاختبارات اللغة الإنجليزية "IELTS"، لمرشحي الابتعاث الموجه "استهداف".

وقالت المدير العام للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم بدرية بنت عبدالرحمن الغانم: البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمرشحين؛ تمهيداً لابتعاثهم لأفضل الجامعات العالمية في التخصصات المستهدفة.

وأضافت: المرحلة الأولى من مراحل البرنامج استهدفت 20 معلماً ومعلمةً من أصل 120 مقعداً للمستهدفين، وفي المراحل القادمة سيتم فتح باب القبول في البرنامج بالمقاعد المتبقية.

من جهته، قال المشرف العام على البرنامج نعيم صالح المحسن: البرنامج يمتد لخمسة أيام تقدم فيها مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة "الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة".

وأضاف: يقوم المرشح بالتعرف على آلية الإجابة الصحيحة لكل نوع من أنواع الأسئلة في مختلف المهارات.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
02:52 PM

"التعليم" تنفذ برنامج الإعداد المكثف في اختبار "IELTS"

في اللغة الإنجليزية لمرشحي الابتعاث الموجه "استهداف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت وزارة التعليم ممثلةً في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالتعاون مع شركة "IDP IELTS" بمقر وزارة التعليم برنامج الإعداد المكثف لاختبارات اللغة الإنجليزية "IELTS"، لمرشحي الابتعاث الموجه "استهداف".

وقالت المدير العام للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم بدرية بنت عبدالرحمن الغانم: البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمرشحين؛ تمهيداً لابتعاثهم لأفضل الجامعات العالمية في التخصصات المستهدفة.

وأضافت: المرحلة الأولى من مراحل البرنامج استهدفت 20 معلماً ومعلمةً من أصل 120 مقعداً للمستهدفين، وفي المراحل القادمة سيتم فتح باب القبول في البرنامج بالمقاعد المتبقية.

من جهته، قال المشرف العام على البرنامج نعيم صالح المحسن: البرنامج يمتد لخمسة أيام تقدم فيها مهارات اللغة الإنجليزية الأربعة "الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة".

وأضاف: يقوم المرشح بالتعرف على آلية الإجابة الصحيحة لكل نوع من أنواع الأسئلة في مختلف المهارات.

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