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افتتاح أول معارض دهانات الجزيرة عام 2018 بحي النسيم في الرياض

يعدّ أكبر صالة لعرض الدهانات في العاصمة

أعلنت دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن افتتاح أول وأكبر معارضها لعام 2018م بأساليب عرض جديدة في طريق الإمام أحمد بن حنبل بحي النسيم في مدينة الرياض بحضور جمع كبير من المهندسين والاستشاريين وعدد من ضيوف الشركة ومنسوبيها.

ويتميّز المعرض المصمم وفق الطراز الجديد بمساحته الواسعة التي تصل إلى 1095 م2، واحتوائه على 14 نموذجاً لغرف المنزل، بعضها مخصص للأطفال، وبعضها الآخر يمثّل غرفاً للنوم، فيما لا تخطئ عين الزائر المجلس التراثي الذي يجسّد الحنين إلى الماضي العريق، هذا إلى جانب نماذج لغرف الضيافة والطعام والمعيشة والمجالس العصرية.

ولزائر المعرض أن يعاين نحو 66 عيّنة جدارية من الدهانات المتنوعة والأكثر جاذبية، وأن يستعرض مجموعة من الدهانات الخارجية، وفي مكان آخر من المعرض يتاح له التعرّف على مجموعة من الدهانات الداخلية أيضاً، فضلاً عن إمكانية استعراضه لألوان المنتجات عبر كتالوجات جدارية كبيرة، يستطيع من خلالها اختيار الألوان التي تحظى بقربها إلى قلبه ونفسه.

ومن تستهويه فخامة الواجهات الخارجية فيمكن أن يلقي نظرة على تصميمين راقيين يحمل أحدهما بصمة منتج الجزيرة نيوتكس والآخر بصمة منتج الجزيرة صلد، بحيث تتسنى له سهولة الاختيار من بين المنتجات الخارجية الفخمة وألوانها الجذابة.

ويقدّم المعرض خدمة تنسيق الألوان لعملائه مجاناً بواسطة مهندس مختص، يسانده مستودع نموذجي يعتمد أساليب التخزين الحديثة بغية تقديم الخدمة السريعة للعملاء، ومزوّد بأحدث آلات التلوين ليكون قادراً على تلبية طلباتهم، كما تم تخصيص كادر من الباعة يحمل خبرة واسعة لاستقبالهم وخدمتهم باحترافية عالية.

كما يوفر المعرض للعملاء أحدث منتجات الشركة للعام الجاري 2018م، ومختلف أنواع الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية ودهانات الحماية ودهانات الأخشاب والدهانات المسؤولة بيئياً والدهانات المقاومة للحريق ودهانات الطرق ودهانات الأرضيات والمنتجات الإسمنتية الجاهزة وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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افتتاح أول معارض دهانات الجزيرة عام 2018 بحي النسيم في الرياض
سبق

أعلنت دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن افتتاح أول وأكبر معارضها لعام 2018م بأساليب عرض جديدة في طريق الإمام أحمد بن حنبل بحي النسيم في مدينة الرياض بحضور جمع كبير من المهندسين والاستشاريين وعدد من ضيوف الشركة ومنسوبيها.

ويتميّز المعرض المصمم وفق الطراز الجديد بمساحته الواسعة التي تصل إلى 1095 م2، واحتوائه على 14 نموذجاً لغرف المنزل، بعضها مخصص للأطفال، وبعضها الآخر يمثّل غرفاً للنوم، فيما لا تخطئ عين الزائر المجلس التراثي الذي يجسّد الحنين إلى الماضي العريق، هذا إلى جانب نماذج لغرف الضيافة والطعام والمعيشة والمجالس العصرية.

ولزائر المعرض أن يعاين نحو 66 عيّنة جدارية من الدهانات المتنوعة والأكثر جاذبية، وأن يستعرض مجموعة من الدهانات الخارجية، وفي مكان آخر من المعرض يتاح له التعرّف على مجموعة من الدهانات الداخلية أيضاً، فضلاً عن إمكانية استعراضه لألوان المنتجات عبر كتالوجات جدارية كبيرة، يستطيع من خلالها اختيار الألوان التي تحظى بقربها إلى قلبه ونفسه.

ومن تستهويه فخامة الواجهات الخارجية فيمكن أن يلقي نظرة على تصميمين راقيين يحمل أحدهما بصمة منتج الجزيرة نيوتكس والآخر بصمة منتج الجزيرة صلد، بحيث تتسنى له سهولة الاختيار من بين المنتجات الخارجية الفخمة وألوانها الجذابة.

ويقدّم المعرض خدمة تنسيق الألوان لعملائه مجاناً بواسطة مهندس مختص، يسانده مستودع نموذجي يعتمد أساليب التخزين الحديثة بغية تقديم الخدمة السريعة للعملاء، ومزوّد بأحدث آلات التلوين ليكون قادراً على تلبية طلباتهم، كما تم تخصيص كادر من الباعة يحمل خبرة واسعة لاستقبالهم وخدمتهم باحترافية عالية.

كما يوفر المعرض للعملاء أحدث منتجات الشركة للعام الجاري 2018م، ومختلف أنواع الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية ودهانات الحماية ودهانات الأخشاب والدهانات المسؤولة بيئياً والدهانات المقاومة للحريق ودهانات الطرق ودهانات الأرضيات والمنتجات الإسمنتية الجاهزة وغيرها.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
05:15 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:02 AM

افتتاح أول معارض دهانات الجزيرة عام 2018 بحي النسيم في الرياض

يعدّ أكبر صالة لعرض الدهانات في العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن افتتاح أول وأكبر معارضها لعام 2018م بأساليب عرض جديدة في طريق الإمام أحمد بن حنبل بحي النسيم في مدينة الرياض بحضور جمع كبير من المهندسين والاستشاريين وعدد من ضيوف الشركة ومنسوبيها.

ويتميّز المعرض المصمم وفق الطراز الجديد بمساحته الواسعة التي تصل إلى 1095 م2، واحتوائه على 14 نموذجاً لغرف المنزل، بعضها مخصص للأطفال، وبعضها الآخر يمثّل غرفاً للنوم، فيما لا تخطئ عين الزائر المجلس التراثي الذي يجسّد الحنين إلى الماضي العريق، هذا إلى جانب نماذج لغرف الضيافة والطعام والمعيشة والمجالس العصرية.

ولزائر المعرض أن يعاين نحو 66 عيّنة جدارية من الدهانات المتنوعة والأكثر جاذبية، وأن يستعرض مجموعة من الدهانات الخارجية، وفي مكان آخر من المعرض يتاح له التعرّف على مجموعة من الدهانات الداخلية أيضاً، فضلاً عن إمكانية استعراضه لألوان المنتجات عبر كتالوجات جدارية كبيرة، يستطيع من خلالها اختيار الألوان التي تحظى بقربها إلى قلبه ونفسه.

ومن تستهويه فخامة الواجهات الخارجية فيمكن أن يلقي نظرة على تصميمين راقيين يحمل أحدهما بصمة منتج الجزيرة نيوتكس والآخر بصمة منتج الجزيرة صلد، بحيث تتسنى له سهولة الاختيار من بين المنتجات الخارجية الفخمة وألوانها الجذابة.

ويقدّم المعرض خدمة تنسيق الألوان لعملائه مجاناً بواسطة مهندس مختص، يسانده مستودع نموذجي يعتمد أساليب التخزين الحديثة بغية تقديم الخدمة السريعة للعملاء، ومزوّد بأحدث آلات التلوين ليكون قادراً على تلبية طلباتهم، كما تم تخصيص كادر من الباعة يحمل خبرة واسعة لاستقبالهم وخدمتهم باحترافية عالية.

كما يوفر المعرض للعملاء أحدث منتجات الشركة للعام الجاري 2018م، ومختلف أنواع الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية ودهانات الحماية ودهانات الأخشاب والدهانات المسؤولة بيئياً والدهانات المقاومة للحريق ودهانات الطرق ودهانات الأرضيات والمنتجات الإسمنتية الجاهزة وغيرها.

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