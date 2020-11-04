"الوطني للأمن السيبراني" يصدر تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث "واتساب"

المركز قدم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة وأعطال في الذاكرة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في تطبيق WhatsApp.

تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن WhatsApp أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

WhatsApp for iOS prior to v2.20.111

WhatsApp Business for iOS prior to v2.20.111

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة وأعطال في الذاكرة، إضافة إلى تصريح خاطئ لخاصية قفل الشاشة، وذلك بالسماح لـ Siri بالتفاعل مع تطبيق WhatsApp حتى بعد قفل الجهاز.

وعن الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت WhatsApp توضيحاً لهذه التحديثات: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2020

وعن طريقة التحديث قال المركز: الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.