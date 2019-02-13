تعرّف على مؤشرات الأداء للعام المنتهي بمستشفى ينبع

سعته 300 سرير ومجهز بعدد 20 عيادة تخصصية

يُعد مستشفى ينبع العام، أحد المستشفيات المرجعية بمنطقة المدينة المنورة، التابعة لمجمع ينبع الصحي، والتي تستقبل الإحالات الطبية؛ وخاصة الطارئة من عدة محافظات مثل: (أملج، وبدر، والعيص، وينبع النخل)، وتبلغ سعة المستشفى السريرية 300 سرير، ومجهزة بعدد 20 عيادة تخصصية.

وشهد المستشفى من خلال مؤشرات الأداء لعام 2019م، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد مراجعي العيادات الخارجية لعام 2019م، بفارق يصل إلى 6.487 مراجعًا؛ حيث بلغ عدد المراجعين للعام 2019م 70.921 مراجعًا؛ بينما كان إجمالي عدد المراجعين للعام 2018م 64.434 مراجعًا، كما انخفض عدد المراجعين لقسم الطوارئ للعام 2019م بفارق 33.159 مراجعًا عن العام الذي قبله.

وبلغ عدد المراجعين لعام 2019م 90.900 مراجع؛ بينما كان عدد المراجعين لعام 2018م 124.059 مراجعًا، ويُعزى هذا الانخفاض إلى وعي المراجعين ذوي الحالات الباردة بتوجههم إلى المراكز الصحية المناوبة التي تم افتتاحها لتعمل لمدة 16 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع؛ ما عدا يومي الجمعة والسبت، لتلقي العلاج المناسب؛ مما ساهم في إتاحة قسم الطوارئ للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وشهدت المراكز الصحية المناوبة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المراجعين خلال الفترة المسائية للعام 2019م؛ حيث بلغ عدد مراجعي مركز صحي البندر خلال الفترة المسائية 30.200 مراجع، ومركز صحي العصيلي 17.600 مراجع.

وفيما يختص بالعمليات الجراحية فقد لوحظ من خلال المؤشرات ارتفاع نسبي في مستوى الإنتاجية بغرف العمليات بلغ 14%؛ حيث أنجز خلال عام 2019م 4.367 عملية جراحية؛ بينما في عام 2018م 3.813 عملية، بالإضافة إلى عمليات جراحة اليوم الواحد؛ فقد بلغ إجمالي عدد العمليات للعام 2019م 1.037 عملية بمؤشر ارتفاع 17% عن العام الذي قبله؛ فيما بلغت عدد الولادات عام 2019م 2477 ولادة.

وبلغ عدد الوصفات العلاجية لعام 2019م 295.550 وصفة علاجية.. ومن جهة أخرى بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية بمستشفى ينبع النخل لعام 2019م 4.788 مراجعًا والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 50 سريرًا وبلغ عدد المراجعين لقسم الطوارئ خلال عام 2019م 51.882 مراجعًا وبلغ إجمالي عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة لمجمع ينبع الصحي خلال عام 2019م 295.193 مراجعًا.

وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، يسعى المجمع الصحي جاهدًا لتطوير وتحسين الخدمات الصحية؛ لينعم المواطن والمقيم بأفضل الخدمات الطبية، تحت ظل حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها.