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"مدني بلجرشي" ينتشل جثة تسعيني بعد سقوط مركبته

المنحدر في منطقة وعرة عمقها يصل إلى حوالي كيلومتر

تمكنت فرق الدفاع المدنِي بِمحافظة بلجرشي من انتشَال جثة مواطن تسعيني، انحدرت مركبته في منطقة ِوعرة عمقها يصل إلى حوالي كيلومتر ، في ظروف جوية سيئة مع ضباب كثيف يحد من مدى الرؤية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفَاع المدني بمنطقة الباحة الرائد: فايز عوض الغامدي، إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة بلاغًا مفاده سقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم مما استدعى تحريك الوحدات اللازمه للموقع فورًا.

وأضاف:اتضح وجود آثار سقوط مركبة، وقامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئةمع كثافة بالضباب الذي يحد من مدى الرؤية، وتم العثور على الجثمان والمركبة.

وأردف: انتشلت الفرق الجثمان وحمل بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، قبل تسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الأجراءات الأخرى.

بلجرشي الدفاع المدنِي ضباب انتشال جثة تسعيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني بلجرشي" ينتشل جثة تسعيني بعد سقوط مركبته
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدنِي بِمحافظة بلجرشي من انتشَال جثة مواطن تسعيني، انحدرت مركبته في منطقة ِوعرة عمقها يصل إلى حوالي كيلومتر ، في ظروف جوية سيئة مع ضباب كثيف يحد من مدى الرؤية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفَاع المدني بمنطقة الباحة الرائد: فايز عوض الغامدي، إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة بلاغًا مفاده سقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم مما استدعى تحريك الوحدات اللازمه للموقع فورًا.

وأضاف:اتضح وجود آثار سقوط مركبة، وقامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئةمع كثافة بالضباب الذي يحد من مدى الرؤية، وتم العثور على الجثمان والمركبة.

وأردف: انتشلت الفرق الجثمان وحمل بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، قبل تسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الأجراءات الأخرى.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
06:00 PM

"مدني بلجرشي" ينتشل جثة تسعيني بعد سقوط مركبته

المنحدر في منطقة وعرة عمقها يصل إلى حوالي كيلومتر

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تمكنت فرق الدفاع المدنِي بِمحافظة بلجرشي من انتشَال جثة مواطن تسعيني، انحدرت مركبته في منطقة ِوعرة عمقها يصل إلى حوالي كيلومتر ، في ظروف جوية سيئة مع ضباب كثيف يحد من مدى الرؤية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفَاع المدني بمنطقة الباحة الرائد: فايز عوض الغامدي، إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة بلاغًا مفاده سقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم مما استدعى تحريك الوحدات اللازمه للموقع فورًا.

وأضاف:اتضح وجود آثار سقوط مركبة، وقامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئةمع كثافة بالضباب الذي يحد من مدى الرؤية، وتم العثور على الجثمان والمركبة.

وأردف: انتشلت الفرق الجثمان وحمل بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، قبل تسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الأجراءات الأخرى.

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