كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.
وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.
مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات
تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم
كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.
وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.
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مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدورياتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-27
كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:29 PM
مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات
تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم
كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.
وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.
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