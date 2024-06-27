كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن. وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.

مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-27 كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.

وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 02:29 PM

مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم





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كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.

وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.