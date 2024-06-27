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مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات

تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم

كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.
وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.

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مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات
سبق

كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.
وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:29 PM

مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات

تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.
وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,320
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,172
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,686
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,046

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