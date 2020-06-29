2363 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 2363 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
كما بينت تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 186 ألفاً.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 2363 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
كما بينت تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 186 ألفاً.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 2363 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
كما بينت تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 186 ألفاً.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 2363 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
كما بينت تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 186 ألفاً.