2363 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة

تقرير وزارة الصحة: إجمالي الإصابات بلغ 186 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 2363 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

كما بينت تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 186 ألفاً.