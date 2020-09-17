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228 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الجزائر

الفيروس قتل 9 مرضى خلال يوم

أفادت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم (الخميس)، بتسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 49.194 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في البلاد.

وأضافت اللجنة أنها سجلت 9 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.654 حالة.

وأشارت إلى تعافي 158 مريضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34.675 متعافيًا.

فيروس كورونا الجديد

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228 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الجزائر
سبق

أفادت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم (الخميس)، بتسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 49.194 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في البلاد.

وأضافت اللجنة أنها سجلت 9 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.654 حالة.

وأشارت إلى تعافي 158 مريضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34.675 متعافيًا.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
10:16 PM

228 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الجزائر

الفيروس قتل 9 مرضى خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أفادت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم (الخميس)، بتسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 49.194 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في البلاد.

وأضافت اللجنة أنها سجلت 9 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1.654 حالة.

وأشارت إلى تعافي 158 مريضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34.675 متعافيًا.

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