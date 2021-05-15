أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران حتى الساعة الـ 9 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-15 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442 04:23 PM

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران حتى الساعة الـ 9 مساءً تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.