"يويفا" يحقّق في وقائع عنصرية محتملة في لقاء سبارتا براغ ورينجرز

كان قد سمح الاتحاد الأوروبي بحضور عشرة آلاف طفل بالمدرجات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في بيان، أنه فتح إجراءات انضباطية ضد "وقائع عنصرية محتملة" خلال خسارة رينجرز 0 / 1 أمام سبارتا براغ في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وتعرّض لاعب وسط رينجرز جلين كمارا؛ لصيحات استهجان يوم الخميس في استاد ليتنا، الذي كان "يويفا" قد قرر في البداية غلق مدرجاته خلال المباراة بعدما وجّهت جماهير سبارتا إساءات عنصرية ضد أوريلين تشواميني؛ لاعب موناكو، خلال مباراة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

وسمح "يويفا" لاحقاً بحضور عشرة آلاف طفل بالمدرجات خلال مواجهة بطل اسكتلندا، لكن الصيحات وصلت إلى ذروتها في الشوط الثاني عند طرد كمارا؛ وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية.

وقال سبارتا براج، يوم الجمعة، إن "هذه المزاعم غير صحيحة"، بينما قال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانك؛ إنه "استدعى السفير البريطاني بسبب هذه الاتهامات ضد أطفال في الأساس من طلبة المدارس".

وفي مارس الماضي، اشتكى الفنلندي كمارا؛ من تعرّضه لإساءة عنصرية من أوندريه كوديلا؛ لاعب سلافيا براغ في مباراة بالدوري الأوروبي، وعاقب "يويفا" المدافع التشيكي بالإيقاف في عشر مباريات.