بالفيديو.. بريطانيون يقطعون 6 آلاف كلم على درجات هوائية لأداء فريضة الحج

أهالي "المدينة المنورة" استقبلوهم بحفاوة وتقدير

بعد رحلت استمرت أكثر من شهرين وانطلقت من العاصمة البريطانية لندن، وصل 8 دارجين بريطانيين إلى المدينة المنورة، يوم أمس، بعد أن قطعوا 6 آلاف كيلومتر على درجات هوائية؛ لأداء فريضة الحج.

وحظي الدرّاجون في محطتهم الأخيرة قبل المسجد النبوي الشريف، باستقبال حافل من قبل أهالي المدينة وأطفالهم بنثر الورود، وتقديم التمور، ليكون الختام الذي ينسيهم مشقة الرحلة الطويلة وعناء السفر، بعد أن مروا خلال رحلتهم بـ17 دولة، وصولاً إلى المدينة المنورة، ومنها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ورصدت كاميرا برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc اللحظات الأولى لوصول الدرّاجين، الذين عبروا عن مشاعرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال "طاهر محمد": "الحمد لله استمرت رحلتنا 60 يوماً، قطعنا خلالها 4 آلاف ميل، وكانت رحلة تحدّ على كل المستويات، بعد أن تركنا خلفنا أهلنا وأطفالنا وأصدقاءنا"، معبراً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال".

من جانبه، قال "جنيد بغدادي": "لم أحظَ من قبل بزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة، والحمد لله أتوق لزيارة المدينتين المقدستين"، فيما قال زميله "شفيق أحمد": "أعجز عن الكلام والوصف فهذه زيارتي الأولى، الأمر أكثر مما تخيلت الحمد لله".

فيما قدم زميله "أسرار حسين"، شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، وكل الدول التي مروا بها خلال 60 يوماً من رحلتهم.

من جانبه، علّق مدير جمعية الثقافة والفنون بالمدينة مشعل التهامي، على استقبال الدراجين بالقول: "نحن نمثل جميع أهل المدينة في ثقافتهم باستقبال المهاجرين والزوار والمعتمرين والحجاج، هذه ثقافتنا التي توارثناها عن أجدادنا الأنصار ونحن امتداد لهم، ومهما قدمنا فما زلنا مقصرين".