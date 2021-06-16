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حياكة كسوة الكعبة المشرفة تجذب زوار معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة

شارك فيه عدد من الصناع الذين يقومون بحياكته

حظي معرض حياكة كسوة الكعبة المشرفة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي أقيم في معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة، بإقبال وتفاعل كبير من قبل زوار المعرض؛ حيث شاركت الرئاسة في المعرض من خلال استعراضها لـ(٧٨) خدمة رقمية قدمتها لقاصدي وزوار المسجد الحرام، إضافة إلى عرض مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وكيفية خياطتها.

وخصصت الرئاسة العامة معرضًا خاصًّا بالكسوة شارك فيه عدد من الصناع الذين يقومون بحياكة الكسوة، لتعريف الزوار بمراحل صناعة ثوب الكعبة المشرفة، وطريقة العمل وكيفية استخدام الأدوات ومراقبة جودة الأداء.

كما أن المشاريع الرقمية للرئاسة توزعت على محورين (محور بناء الإنسان هدى للعالمين، ويضم المحور العلمي والتوجيهي الرقمي والإعلام الرقمي والترجمة الفورية، ومحور تنمية المكان آيات بينات، ويضم الحرم الذكي والبنى التحتية الرقمية).

وينفذ المحور العلمي والتوجيهي من خلال (١٣) مشروعًا؛ وهي (المكتبة الرقمية، والواقع الافتراضي للمسجد الحرام ومنصة التدريب المتكامل، والشاشات الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي الشريف، والمواد الصوتية للمقررات بمعهد الحرم المكي الشريف، والريبورت التوجيهي، والبنية التحتية، ورقمنة المواد الصوتية، والمطوف الذكي، ومقرأة الحرمين للقرآن الكريم والسنة النبوية).

أما مشاريع محور الإعلام الرقمي فهي (فيلم تعريفي، وفيلم زمزم الماء المبارك، ويوم في الحرم، والمأرز، وأفلام روح الحرمين، وقيم وقداسة، وبرنامج مباركا ٢٠١، وعيش الحرم ٢٠١، ومن أروقة الحرمين ٢٠١، وفي رحاب الحرمين، وإرشادات ووسائل توعوية، وبرنامج بشرى، والبرنامج الإذاعي رسالة الحرمين وأثير الحرم، وفيلم قصة جائحة كورونا في المسجد الحرام، والاستديو الصوتي، والمكتبة الرقمية المرئية، وقناة الحرمين الشريفين، وفيلم صفة العمرة).

كما نفذ محور الترجمة الفورية عدة مشاريع أهمها (منصة منارة الحرمين، وتطبيق ترجمة خطبة عرفة، وتطبيق ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام).

أما محور تنمية المكان آيات بينات نُفذ من خلال (٤٢) مشروعًا وزعت على محورين هما: الحرم الذكي والبنى التحتية الرقمية، وأبرز هذه المشاريع مشروع الحرم الذكي، وتطبيق معتمرون، ونظام الإرشاد المكاني باللغات أجهزة الترجمة الفورية، والعربات الكهربائية، وأجهزة الروبوت الذكي للتعقيم، وتطبيق تنقل، وجهاز بايوكيرراد ١٠٠٠ للتعقيم، والمتصفح الجغرافي، وتعقيم المناخ الداخلي للمسجد الحرام بتقنية تك أوزون، والترميز المكاني، ورقمنة الأصول والخدمات.

وركز محور البنى التحتية الرقمية على المشاريع التالية: منصة الرخص والتصاريح، مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطبيق منجز، وأتمتة الإجراءات وفق التحول الرقمي، والخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤، وقياس رضا المستفيدين، ومشروع سقيا زمزم، وترقيم أبواب المسجد الحرام، واستخدام الطاقة الشمسية، وتحديث النظام الصوتي، وتحويل الإضاءة إلى ليد، والعربات الذكية للغسيل، والتوثيق الهندسي والشاشات التفاعلية الإرشادية، وتطبيق المقصد، وتوثيق مكانز الحرمين الشريفين بتقنية المسح الليزري ونظام إصدار الرخص الإلكترونية، وتحديث ماكينات النسيج والخياطة، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية، والمتصفح الجغرافي، وتقنية تعقيم أطراف السلالم الكهربائية وأجهزة الدليل الصوتي، والمعرض الافتراضي، والأجهزة اللوحية التعريفية، وتطبيق معرض الحرمين الشريفين وتطوير معرض الحرمين الشريفين، وتطوير مجمع كسوة الكعبة المشرفة، وتطوير مغسلة السجاد والمعارض المتنقلة، ومتجر بهوية روح الحرم، وجهاز مراقبة المصاحف).

والرئاسة تشارك في هذا المعرض لتبرز للعالم اهتمام المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما بأحدث التقنيات والخدمات لينعم قاصدوهما بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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حياكة كسوة الكعبة المشرفة تجذب زوار معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة
سبق

حظي معرض حياكة كسوة الكعبة المشرفة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي أقيم في معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة، بإقبال وتفاعل كبير من قبل زوار المعرض؛ حيث شاركت الرئاسة في المعرض من خلال استعراضها لـ(٧٨) خدمة رقمية قدمتها لقاصدي وزوار المسجد الحرام، إضافة إلى عرض مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وكيفية خياطتها.

وخصصت الرئاسة العامة معرضًا خاصًّا بالكسوة شارك فيه عدد من الصناع الذين يقومون بحياكة الكسوة، لتعريف الزوار بمراحل صناعة ثوب الكعبة المشرفة، وطريقة العمل وكيفية استخدام الأدوات ومراقبة جودة الأداء.

كما أن المشاريع الرقمية للرئاسة توزعت على محورين (محور بناء الإنسان هدى للعالمين، ويضم المحور العلمي والتوجيهي الرقمي والإعلام الرقمي والترجمة الفورية، ومحور تنمية المكان آيات بينات، ويضم الحرم الذكي والبنى التحتية الرقمية).

وينفذ المحور العلمي والتوجيهي من خلال (١٣) مشروعًا؛ وهي (المكتبة الرقمية، والواقع الافتراضي للمسجد الحرام ومنصة التدريب المتكامل، والشاشات الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي الشريف، والمواد الصوتية للمقررات بمعهد الحرم المكي الشريف، والريبورت التوجيهي، والبنية التحتية، ورقمنة المواد الصوتية، والمطوف الذكي، ومقرأة الحرمين للقرآن الكريم والسنة النبوية).

أما مشاريع محور الإعلام الرقمي فهي (فيلم تعريفي، وفيلم زمزم الماء المبارك، ويوم في الحرم، والمأرز، وأفلام روح الحرمين، وقيم وقداسة، وبرنامج مباركا ٢٠١، وعيش الحرم ٢٠١، ومن أروقة الحرمين ٢٠١، وفي رحاب الحرمين، وإرشادات ووسائل توعوية، وبرنامج بشرى، والبرنامج الإذاعي رسالة الحرمين وأثير الحرم، وفيلم قصة جائحة كورونا في المسجد الحرام، والاستديو الصوتي، والمكتبة الرقمية المرئية، وقناة الحرمين الشريفين، وفيلم صفة العمرة).

كما نفذ محور الترجمة الفورية عدة مشاريع أهمها (منصة منارة الحرمين، وتطبيق ترجمة خطبة عرفة، وتطبيق ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام).

أما محور تنمية المكان آيات بينات نُفذ من خلال (٤٢) مشروعًا وزعت على محورين هما: الحرم الذكي والبنى التحتية الرقمية، وأبرز هذه المشاريع مشروع الحرم الذكي، وتطبيق معتمرون، ونظام الإرشاد المكاني باللغات أجهزة الترجمة الفورية، والعربات الكهربائية، وأجهزة الروبوت الذكي للتعقيم، وتطبيق تنقل، وجهاز بايوكيرراد ١٠٠٠ للتعقيم، والمتصفح الجغرافي، وتعقيم المناخ الداخلي للمسجد الحرام بتقنية تك أوزون، والترميز المكاني، ورقمنة الأصول والخدمات.

وركز محور البنى التحتية الرقمية على المشاريع التالية: منصة الرخص والتصاريح، مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطبيق منجز، وأتمتة الإجراءات وفق التحول الرقمي، والخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤، وقياس رضا المستفيدين، ومشروع سقيا زمزم، وترقيم أبواب المسجد الحرام، واستخدام الطاقة الشمسية، وتحديث النظام الصوتي، وتحويل الإضاءة إلى ليد، والعربات الذكية للغسيل، والتوثيق الهندسي والشاشات التفاعلية الإرشادية، وتطبيق المقصد، وتوثيق مكانز الحرمين الشريفين بتقنية المسح الليزري ونظام إصدار الرخص الإلكترونية، وتحديث ماكينات النسيج والخياطة، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية، والمتصفح الجغرافي، وتقنية تعقيم أطراف السلالم الكهربائية وأجهزة الدليل الصوتي، والمعرض الافتراضي، والأجهزة اللوحية التعريفية، وتطبيق معرض الحرمين الشريفين وتطوير معرض الحرمين الشريفين، وتطوير مجمع كسوة الكعبة المشرفة، وتطوير مغسلة السجاد والمعارض المتنقلة، ومتجر بهوية روح الحرم، وجهاز مراقبة المصاحف).

والرئاسة تشارك في هذا المعرض لتبرز للعالم اهتمام المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما بأحدث التقنيات والخدمات لينعم قاصدوهما بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
06:25 PM

حياكة كسوة الكعبة المشرفة تجذب زوار معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة

شارك فيه عدد من الصناع الذين يقومون بحياكته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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حظي معرض حياكة كسوة الكعبة المشرفة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي أقيم في معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة، بإقبال وتفاعل كبير من قبل زوار المعرض؛ حيث شاركت الرئاسة في المعرض من خلال استعراضها لـ(٧٨) خدمة رقمية قدمتها لقاصدي وزوار المسجد الحرام، إضافة إلى عرض مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وكيفية خياطتها.

وخصصت الرئاسة العامة معرضًا خاصًّا بالكسوة شارك فيه عدد من الصناع الذين يقومون بحياكة الكسوة، لتعريف الزوار بمراحل صناعة ثوب الكعبة المشرفة، وطريقة العمل وكيفية استخدام الأدوات ومراقبة جودة الأداء.

كما أن المشاريع الرقمية للرئاسة توزعت على محورين (محور بناء الإنسان هدى للعالمين، ويضم المحور العلمي والتوجيهي الرقمي والإعلام الرقمي والترجمة الفورية، ومحور تنمية المكان آيات بينات، ويضم الحرم الذكي والبنى التحتية الرقمية).

وينفذ المحور العلمي والتوجيهي من خلال (١٣) مشروعًا؛ وهي (المكتبة الرقمية، والواقع الافتراضي للمسجد الحرام ومنصة التدريب المتكامل، والشاشات الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي الشريف، والمواد الصوتية للمقررات بمعهد الحرم المكي الشريف، والريبورت التوجيهي، والبنية التحتية، ورقمنة المواد الصوتية، والمطوف الذكي، ومقرأة الحرمين للقرآن الكريم والسنة النبوية).

أما مشاريع محور الإعلام الرقمي فهي (فيلم تعريفي، وفيلم زمزم الماء المبارك، ويوم في الحرم، والمأرز، وأفلام روح الحرمين، وقيم وقداسة، وبرنامج مباركا ٢٠١، وعيش الحرم ٢٠١، ومن أروقة الحرمين ٢٠١، وفي رحاب الحرمين، وإرشادات ووسائل توعوية، وبرنامج بشرى، والبرنامج الإذاعي رسالة الحرمين وأثير الحرم، وفيلم قصة جائحة كورونا في المسجد الحرام، والاستديو الصوتي، والمكتبة الرقمية المرئية، وقناة الحرمين الشريفين، وفيلم صفة العمرة).

كما نفذ محور الترجمة الفورية عدة مشاريع أهمها (منصة منارة الحرمين، وتطبيق ترجمة خطبة عرفة، وتطبيق ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام).

أما محور تنمية المكان آيات بينات نُفذ من خلال (٤٢) مشروعًا وزعت على محورين هما: الحرم الذكي والبنى التحتية الرقمية، وأبرز هذه المشاريع مشروع الحرم الذكي، وتطبيق معتمرون، ونظام الإرشاد المكاني باللغات أجهزة الترجمة الفورية، والعربات الكهربائية، وأجهزة الروبوت الذكي للتعقيم، وتطبيق تنقل، وجهاز بايوكيرراد ١٠٠٠ للتعقيم، والمتصفح الجغرافي، وتعقيم المناخ الداخلي للمسجد الحرام بتقنية تك أوزون، والترميز المكاني، ورقمنة الأصول والخدمات.

وركز محور البنى التحتية الرقمية على المشاريع التالية: منصة الرخص والتصاريح، مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطبيق منجز، وأتمتة الإجراءات وفق التحول الرقمي، والخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤، وقياس رضا المستفيدين، ومشروع سقيا زمزم، وترقيم أبواب المسجد الحرام، واستخدام الطاقة الشمسية، وتحديث النظام الصوتي، وتحويل الإضاءة إلى ليد، والعربات الذكية للغسيل، والتوثيق الهندسي والشاشات التفاعلية الإرشادية، وتطبيق المقصد، وتوثيق مكانز الحرمين الشريفين بتقنية المسح الليزري ونظام إصدار الرخص الإلكترونية، وتحديث ماكينات النسيج والخياطة، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية، والمتصفح الجغرافي، وتقنية تعقيم أطراف السلالم الكهربائية وأجهزة الدليل الصوتي، والمعرض الافتراضي، والأجهزة اللوحية التعريفية، وتطبيق معرض الحرمين الشريفين وتطوير معرض الحرمين الشريفين، وتطوير مجمع كسوة الكعبة المشرفة، وتطوير مغسلة السجاد والمعارض المتنقلة، ومتجر بهوية روح الحرم، وجهاز مراقبة المصاحف).

والرئاسة تشارك في هذا المعرض لتبرز للعالم اهتمام المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما بأحدث التقنيات والخدمات لينعم قاصدوهما بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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