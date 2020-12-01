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"تقني مكة" يختتم الملتقى الافتراضي الأول لزيادة الكفاءة التدريبية بمنشآت

"كدسة": يستهدف الاستماع للميدان التدريبي بمشاركة 1000 متدرب ومتدربة

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات الملتقى الافتراضي الأول التي نظمته الإدارة لمنسوبي المنشآت التدريبية بالمنطقة، والذي جاء بناءً على توجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعريف برؤية المؤسسة وأهدافها والاستماع لآراء المنسوبين والإجابة على استفساراتهم، وذلك من خلال اللقاء عن بعد مع مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن عقيل كدسة بحضور قيادات التدريب من عمداء وعميدات كليات ومدراء معاهد ومشرفي فروع الكليات والذي استمر لمدة يومين في لقاء مفتوح مع منسوبي المنشآت التدريبية من المتدربين والمتدربات وكذلك أعضاء هيئة التدريب.

وصرح "كدسة" أن الإدارة هدفت من خلال هذا الملتقى إلى دعم سبل التواصل مع منسوبيها والاستماع إلى آراء الميدان التدريبي والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العملية التدريبية في كل جوانبها بالإضافة إلى ما يتعلق بمستجدات التعامل مع الظروف الحالية التي حتمت التوجه نحو التدريب عن بعد وتعاملت معها المؤسسة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التدريب بما ينسجم مع جهود حكومتنا الرشيدة، حيث أكدت إحصاءات البث المباشر للملتقى متابعة أكثر من ألف متدرب ومتدربة وأكثر من 580 عضو هيئة تدريب من المدربين والمدربات على مستوى منشآت التدريب التقني بمحافظات منطقة مكة المكرمة.

ونوه "كدسة" بالتفاعل الكبير الذي شهدته هذه اللقاءات من منسوبي المؤسسة بالمنطقة والمشاركات والتوصيات التي خرج بها الملتقى مؤكداً أن وسائل التواصل ستبقى مفتوحة لتلقي أي استفسار أو ملاحظة بالإضافة إلى اعتماد تكرار هذه اللقاءات لما أظهرته من نتائج إيجابية بارزة.

وأشار "كدسة" كذلك إلى أهمية الملتقى في بحث نقاط القوة ودعمها وزيادة الكفاءة التدريبية ومعدلات الأداء، وكذلك التعرف على الاحتياجات المستقبلية التي تتمحور حول التوقعات المستقبلية في الخطط والبرامج والاحتياجات المتصلة بالتدريب التقني والمهني وتلبية الطلبات واستعراض العوائق التي تواجه العملية التدريبية وتلافيها.

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"تقني مكة" يختتم الملتقى الافتراضي الأول لزيادة الكفاءة التدريبية بمنشآت
سبق

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات الملتقى الافتراضي الأول التي نظمته الإدارة لمنسوبي المنشآت التدريبية بالمنطقة، والذي جاء بناءً على توجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعريف برؤية المؤسسة وأهدافها والاستماع لآراء المنسوبين والإجابة على استفساراتهم، وذلك من خلال اللقاء عن بعد مع مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن عقيل كدسة بحضور قيادات التدريب من عمداء وعميدات كليات ومدراء معاهد ومشرفي فروع الكليات والذي استمر لمدة يومين في لقاء مفتوح مع منسوبي المنشآت التدريبية من المتدربين والمتدربات وكذلك أعضاء هيئة التدريب.

وصرح "كدسة" أن الإدارة هدفت من خلال هذا الملتقى إلى دعم سبل التواصل مع منسوبيها والاستماع إلى آراء الميدان التدريبي والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العملية التدريبية في كل جوانبها بالإضافة إلى ما يتعلق بمستجدات التعامل مع الظروف الحالية التي حتمت التوجه نحو التدريب عن بعد وتعاملت معها المؤسسة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التدريب بما ينسجم مع جهود حكومتنا الرشيدة، حيث أكدت إحصاءات البث المباشر للملتقى متابعة أكثر من ألف متدرب ومتدربة وأكثر من 580 عضو هيئة تدريب من المدربين والمدربات على مستوى منشآت التدريب التقني بمحافظات منطقة مكة المكرمة.

ونوه "كدسة" بالتفاعل الكبير الذي شهدته هذه اللقاءات من منسوبي المؤسسة بالمنطقة والمشاركات والتوصيات التي خرج بها الملتقى مؤكداً أن وسائل التواصل ستبقى مفتوحة لتلقي أي استفسار أو ملاحظة بالإضافة إلى اعتماد تكرار هذه اللقاءات لما أظهرته من نتائج إيجابية بارزة.

وأشار "كدسة" كذلك إلى أهمية الملتقى في بحث نقاط القوة ودعمها وزيادة الكفاءة التدريبية ومعدلات الأداء، وكذلك التعرف على الاحتياجات المستقبلية التي تتمحور حول التوقعات المستقبلية في الخطط والبرامج والاحتياجات المتصلة بالتدريب التقني والمهني وتلبية الطلبات واستعراض العوائق التي تواجه العملية التدريبية وتلافيها.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:32 PM

"تقني مكة" يختتم الملتقى الافتراضي الأول لزيادة الكفاءة التدريبية بمنشآت

"كدسة": يستهدف الاستماع للميدان التدريبي بمشاركة 1000 متدرب ومتدربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات الملتقى الافتراضي الأول التي نظمته الإدارة لمنسوبي المنشآت التدريبية بالمنطقة، والذي جاء بناءً على توجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعريف برؤية المؤسسة وأهدافها والاستماع لآراء المنسوبين والإجابة على استفساراتهم، وذلك من خلال اللقاء عن بعد مع مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن عقيل كدسة بحضور قيادات التدريب من عمداء وعميدات كليات ومدراء معاهد ومشرفي فروع الكليات والذي استمر لمدة يومين في لقاء مفتوح مع منسوبي المنشآت التدريبية من المتدربين والمتدربات وكذلك أعضاء هيئة التدريب.

وصرح "كدسة" أن الإدارة هدفت من خلال هذا الملتقى إلى دعم سبل التواصل مع منسوبيها والاستماع إلى آراء الميدان التدريبي والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العملية التدريبية في كل جوانبها بالإضافة إلى ما يتعلق بمستجدات التعامل مع الظروف الحالية التي حتمت التوجه نحو التدريب عن بعد وتعاملت معها المؤسسة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التدريب بما ينسجم مع جهود حكومتنا الرشيدة، حيث أكدت إحصاءات البث المباشر للملتقى متابعة أكثر من ألف متدرب ومتدربة وأكثر من 580 عضو هيئة تدريب من المدربين والمدربات على مستوى منشآت التدريب التقني بمحافظات منطقة مكة المكرمة.

ونوه "كدسة" بالتفاعل الكبير الذي شهدته هذه اللقاءات من منسوبي المؤسسة بالمنطقة والمشاركات والتوصيات التي خرج بها الملتقى مؤكداً أن وسائل التواصل ستبقى مفتوحة لتلقي أي استفسار أو ملاحظة بالإضافة إلى اعتماد تكرار هذه اللقاءات لما أظهرته من نتائج إيجابية بارزة.

وأشار "كدسة" كذلك إلى أهمية الملتقى في بحث نقاط القوة ودعمها وزيادة الكفاءة التدريبية ومعدلات الأداء، وكذلك التعرف على الاحتياجات المستقبلية التي تتمحور حول التوقعات المستقبلية في الخطط والبرامج والاحتياجات المتصلة بالتدريب التقني والمهني وتلبية الطلبات واستعراض العوائق التي تواجه العملية التدريبية وتلافيها.

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