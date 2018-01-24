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كأس آسيا: إيران تعبر سور الصين وتصل لنصف النهائي

تواجه اليابان الاثنين المقبل

تأهل منتخب إيران الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام (يناير الجاري).

وجاء التأهل الإيراني عبر بوابة الصين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب محمد بن زايد وانتهى إيرانياً 3/0

سعى المنتخب الإيراني لحسم المواجهة مبكراً، فبادر في الهجوم على مرمى حارس الصين "يان جويلينغ " واستطاع مهدي طارمي من إحراز هدف السبق عند الدقيقة 18 بعد استثماره لعرضية زميله "سردار ازمون " واستغلال خطأ الدفاع الصيني في تشتيت الكرة من منطقة الخطر.

وبذات سيناريو الهدف الأول عاد "سردار أزمون" لزيارة الشباك الصينية مجدداً عند الدقيقة 31 وأضاف ثاني الأهداف.

باءت محاولة الصيني "وولي " بالفشل عند الدقيقة 41، حينما أرسل كرة ساقطة لمرمى الحارس علي رضا.

في الشوط الثاني أضاف المنتخب الإيراني الهدف الثالث عند الدقيقة 91 عن طريق اللاعب " كريم أنصاري " بعد كرة مرتدة وخطأ من الدفاع الصيني في تشتيت الكرة لينهي أحلام وآمال الصين وتودع البطولة " رسمياً " ويواجه إيران نظيره اليابان الاثنين المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كأس آسيا: إيران تعبر سور الصين وتصل لنصف النهائي
سبق

تأهل منتخب إيران الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام (يناير الجاري).

وجاء التأهل الإيراني عبر بوابة الصين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب محمد بن زايد وانتهى إيرانياً 3/0

سعى المنتخب الإيراني لحسم المواجهة مبكراً، فبادر في الهجوم على مرمى حارس الصين "يان جويلينغ " واستطاع مهدي طارمي من إحراز هدف السبق عند الدقيقة 18 بعد استثماره لعرضية زميله "سردار ازمون " واستغلال خطأ الدفاع الصيني في تشتيت الكرة من منطقة الخطر.

وبذات سيناريو الهدف الأول عاد "سردار أزمون" لزيارة الشباك الصينية مجدداً عند الدقيقة 31 وأضاف ثاني الأهداف.

باءت محاولة الصيني "وولي " بالفشل عند الدقيقة 41، حينما أرسل كرة ساقطة لمرمى الحارس علي رضا.

في الشوط الثاني أضاف المنتخب الإيراني الهدف الثالث عند الدقيقة 91 عن طريق اللاعب " كريم أنصاري " بعد كرة مرتدة وخطأ من الدفاع الصيني في تشتيت الكرة لينهي أحلام وآمال الصين وتودع البطولة " رسمياً " ويواجه إيران نظيره اليابان الاثنين المقبل.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
09:09 PM

كأس آسيا: إيران تعبر سور الصين وتصل لنصف النهائي

تواجه اليابان الاثنين المقبل

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,849

تأهل منتخب إيران الأول لكرة القدم لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 والتي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام (يناير الجاري).

وجاء التأهل الإيراني عبر بوابة الصين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب محمد بن زايد وانتهى إيرانياً 3/0

سعى المنتخب الإيراني لحسم المواجهة مبكراً، فبادر في الهجوم على مرمى حارس الصين "يان جويلينغ " واستطاع مهدي طارمي من إحراز هدف السبق عند الدقيقة 18 بعد استثماره لعرضية زميله "سردار ازمون " واستغلال خطأ الدفاع الصيني في تشتيت الكرة من منطقة الخطر.

وبذات سيناريو الهدف الأول عاد "سردار أزمون" لزيارة الشباك الصينية مجدداً عند الدقيقة 31 وأضاف ثاني الأهداف.

باءت محاولة الصيني "وولي " بالفشل عند الدقيقة 41، حينما أرسل كرة ساقطة لمرمى الحارس علي رضا.

في الشوط الثاني أضاف المنتخب الإيراني الهدف الثالث عند الدقيقة 91 عن طريق اللاعب " كريم أنصاري " بعد كرة مرتدة وخطأ من الدفاع الصيني في تشتيت الكرة لينهي أحلام وآمال الصين وتودع البطولة " رسمياً " ويواجه إيران نظيره اليابان الاثنين المقبل.

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