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شوائب وحشرات وغيرها .. ضبط 318 طن أغذية منتهية الصلاحية بجدة

تطبيق نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه و7 مستودعات ومراكز توزيع

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 318 طناً و8 آلاف لتر من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف والفساد في 12 منشأة مخالفة بمحافظة جدة.

وكان ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في المحافظة بالشروط والضوابط.

ووفق الهيئة، فمن بين المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، كميات من التمور الخام مخزّنة في ظروف سيئة ومنتجات تمور منتهية الصلاحية جاهزة للشحن في إحدى المنشآت الغذائية بالمدينة الصناعية.

وفي منشآت أخرى، ضبط المفتشون مواد أولية تحوي شوائب وحشرات، إضافة إلى منتجات لم يكتب على بطاقاتها الغذائية أنها تحوي ألواناً صناعية (E102 - E122 - E129 - E110).

وطبّقت الهيئة نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه، و7 مستودعات ومراكز توزيع.

الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات غذائية منتهية الصلاحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شوائب وحشرات وغيرها .. ضبط 318 طن أغذية منتهية الصلاحية بجدة
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 318 طناً و8 آلاف لتر من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف والفساد في 12 منشأة مخالفة بمحافظة جدة.

وكان ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في المحافظة بالشروط والضوابط.

ووفق الهيئة، فمن بين المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، كميات من التمور الخام مخزّنة في ظروف سيئة ومنتجات تمور منتهية الصلاحية جاهزة للشحن في إحدى المنشآت الغذائية بالمدينة الصناعية.

وفي منشآت أخرى، ضبط المفتشون مواد أولية تحوي شوائب وحشرات، إضافة إلى منتجات لم يكتب على بطاقاتها الغذائية أنها تحوي ألواناً صناعية (E102 - E122 - E129 - E110).

وطبّقت الهيئة نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه، و7 مستودعات ومراكز توزيع.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:41 AM

شوائب وحشرات وغيرها .. ضبط 318 طن أغذية منتهية الصلاحية بجدة

تطبيق نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه و7 مستودعات ومراكز توزيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 318 طناً و8 آلاف لتر من منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف والفساد في 12 منشأة مخالفة بمحافظة جدة.

وكان ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في المحافظة بالشروط والضوابط.

ووفق الهيئة، فمن بين المخالفات التي رصدها مفتشو الهيئة، كميات من التمور الخام مخزّنة في ظروف سيئة ومنتجات تمور منتهية الصلاحية جاهزة للشحن في إحدى المنشآت الغذائية بالمدينة الصناعية.

وفي منشآت أخرى، ضبط المفتشون مواد أولية تحوي شوائب وحشرات، إضافة إلى منتجات لم يكتب على بطاقاتها الغذائية أنها تحوي ألواناً صناعية (E102 - E122 - E129 - E110).

وطبّقت الهيئة نظام الغذاء بحق 5 مصانع أغذية ومياه، و7 مستودعات ومراكز توزيع.

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