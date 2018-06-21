شاهد .. إزالة خيام وصناديق عشوائية أثارت حفيظة المصطافين بالطائف

تجاوبا لما نشرته "سبق" .. "الأمانة" تحذر من التعديات

تمكّنت الفِرَق الرقابية لأمانة الطائف من إزالة مجموعة كبيرة من المخيمات والصناديق العشوائية التي أقامها محدثون مخالفون بالأراضي الفضاء بجوار فندق إنتركونتيننتال؛ وذلك تجاوباً لما نشرته "سبق"، بعد توثيق مواطن لها؛ ما أثار حفيظة مرتادي الموقع لعشوائية المظهر الذي يفتقد السلامة وعدم المراقبة وغياب الجهات المعنية وعدم الالتزام بتعليمات سلامة الزوّار والمصطافين.

إلى هذا، حذّرت أمانة الطائف من مثل هذه التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير، من أنها ستعرّض صاحبها للأنظمة الجزائية الرادعة؛ مؤكدةً أنها ستواصل إزالة كل الإحداثات المخالفة من أنحاء المحافظة، كما أنها خصّصت فرقاً رقابية للمتابعة خلال الإجازات والأعياد لكبح مثل هذه التجاوزات.