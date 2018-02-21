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18 معلماً مبتعثاً يعرضون تجاربهم الدولية بـ"تعليم عسير"

للعائدين من برنامج "خبرات" الدولي.. ورش عمل وحلقات نقاشية

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أمس، اللقاء الأول للمعلمين العائدين من برنامج "خبرات" الدولي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سعد الجوني.
وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث سفر البريدي أن اللقاء يهدف إلى استعراض تجارب 18 معلماً في الدول التي جرى ابتعاثهم إليها، وفق خطة عمل تتضمن عقد ورش وحلقات نقاش على مستوى مدارسهم المحيطة.
ولفت "البريدي" إلى أن استراتيجيات التدريس وطرائق التعلم وبيئاته وتمكين الطلاب من أبرز الموضوعات التي تم استعراضها، على أن يتم نقلها للميدان التربوي؛ بهدف إثراء خبرات المعلمين وإطلاعهم على أحدث التجارب العالمية.
يذكر أن برنامج "خبرات" يعنى بإيفاد أعداد من المعلمين كل فصل دراسي على مستوى الوزارة للدول المتميزة تعليمياً.

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18 معلماً مبتعثاً يعرضون تجاربهم الدولية بـ"تعليم عسير"
سبق

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أمس، اللقاء الأول للمعلمين العائدين من برنامج "خبرات" الدولي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سعد الجوني.
وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث سفر البريدي أن اللقاء يهدف إلى استعراض تجارب 18 معلماً في الدول التي جرى ابتعاثهم إليها، وفق خطة عمل تتضمن عقد ورش وحلقات نقاش على مستوى مدارسهم المحيطة.
ولفت "البريدي" إلى أن استراتيجيات التدريس وطرائق التعلم وبيئاته وتمكين الطلاب من أبرز الموضوعات التي تم استعراضها، على أن يتم نقلها للميدان التربوي؛ بهدف إثراء خبرات المعلمين وإطلاعهم على أحدث التجارب العالمية.
يذكر أن برنامج "خبرات" يعنى بإيفاد أعداد من المعلمين كل فصل دراسي على مستوى الوزارة للدول المتميزة تعليمياً.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:57 AM

18 معلماً مبتعثاً يعرضون تجاربهم الدولية بـ"تعليم عسير"

للعائدين من برنامج "خبرات" الدولي.. ورش عمل وحلقات نقاشية

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محمد طيران - عسير
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افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أمس، اللقاء الأول للمعلمين العائدين من برنامج "خبرات" الدولي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سعد الجوني.
وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث سفر البريدي أن اللقاء يهدف إلى استعراض تجارب 18 معلماً في الدول التي جرى ابتعاثهم إليها، وفق خطة عمل تتضمن عقد ورش وحلقات نقاش على مستوى مدارسهم المحيطة.
ولفت "البريدي" إلى أن استراتيجيات التدريس وطرائق التعلم وبيئاته وتمكين الطلاب من أبرز الموضوعات التي تم استعراضها، على أن يتم نقلها للميدان التربوي؛ بهدف إثراء خبرات المعلمين وإطلاعهم على أحدث التجارب العالمية.
يذكر أن برنامج "خبرات" يعنى بإيفاد أعداد من المعلمين كل فصل دراسي على مستوى الوزارة للدول المتميزة تعليمياً.

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