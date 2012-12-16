"خيرية الأفلاج" و"تكافل" توقعان اتفاقية تعاون

لرعاية طلاب العلم اجتماعياً وتنموياً

وقعت في الرياض، جمعية الأفلاج الخيرية، و"تكافل" الاجتماعية لرعاية طلاب العلم، اتفاقية تعاون، في المجالات الاجتماعية والتنموية.

شهد مراسم التوقيع، رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الزيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأفلاج، عبدالرحمن أبودجين.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية، على العديد من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية في العديد من المجالات والعمل على تلبية احتياجات مستفيديها البالغ عددهم 740 أسرة وتوفير مطالبهم، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية للوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي.