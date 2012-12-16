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"خيرية الأفلاج" و"تكافل" توقعان اتفاقية تعاون

لرعاية طلاب العلم اجتماعياً وتنموياً

وقعت في الرياض، جمعية الأفلاج الخيرية، و"تكافل" الاجتماعية لرعاية طلاب العلم، اتفاقية تعاون، في المجالات الاجتماعية والتنموية.

شهد مراسم التوقيع، رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الزيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأفلاج، عبدالرحمن أبودجين.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية، على العديد من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية في العديد من المجالات والعمل على تلبية احتياجات مستفيديها البالغ عددهم 740 أسرة وتوفير مطالبهم، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية للوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي.

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"خيرية الأفلاج" و"تكافل" توقعان اتفاقية تعاون
سبق

وقعت في الرياض، جمعية الأفلاج الخيرية، و"تكافل" الاجتماعية لرعاية طلاب العلم، اتفاقية تعاون، في المجالات الاجتماعية والتنموية.

شهد مراسم التوقيع، رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الزيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأفلاج، عبدالرحمن أبودجين.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية، على العديد من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية في العديد من المجالات والعمل على تلبية احتياجات مستفيديها البالغ عددهم 740 أسرة وتوفير مطالبهم، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية للوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
07:56 PM

"خيرية الأفلاج" و"تكافل" توقعان اتفاقية تعاون

لرعاية طلاب العلم اجتماعياً وتنموياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وقعت في الرياض، جمعية الأفلاج الخيرية، و"تكافل" الاجتماعية لرعاية طلاب العلم، اتفاقية تعاون، في المجالات الاجتماعية والتنموية.

شهد مراسم التوقيع، رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الزيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأفلاج، عبدالرحمن أبودجين.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية، على العديد من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية في العديد من المجالات والعمل على تلبية احتياجات مستفيديها البالغ عددهم 740 أسرة وتوفير مطالبهم، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية للوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,560
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,762
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,414

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