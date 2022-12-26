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تسريبات تكشف ما تجهزه "جوجل" في "أندرويد 13"

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" ما تجهزه من ميزات استثنائية في نظام تشغيلها المرتقب "أندرويد 13".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس أم آرينا" التقني المتخصص أن "جوجل" بدأت فعليًا عمليات الاختبار لـ"أندرويد 13"، تمهيدًا لإطلاقه في وقت قريب.

وأشار التقرير إلى أن جوجل تنوي إضافة ميزة "اللغة الخاصة"، بحيث يعمل الجهاز بلغة محددة من المستخدم في كافة التطبيقات التي يقوم بتحميلها، حتى لو لم تكن تدعم هذه اللغة.

وسيوفر "أندرويد 13" كذلك إمكانية التبديل بين اللغات بسهولة ويسر، على كافة التطبيقات التي يقوم بتحميلها على هاتفه.

وحددت التسريبات ميزة أخرى ستزودها جوجل لنظامها "أندرويد 13" والمتمثلة في التحكم بالإشعارات التي تأتيك من التطبيقات، بحيث لن تكون التطبيقات في المستقبل قادرة على إرسال أي رسائل غير مرغوب فيها أو إشعارات من دون موافقة المستخدم عليها.

وستتيح تلك الميزة إمكانية إيقاف الإشعارات من أحد التطبيقات لفترة معينة، يختارها المستخدم، ثم تعود مرة أخرى الإشعارات للظهور على هاتفه.

ويظهر التسريب أن "جوجل" أعدت في "أندرويد 13" تنسيقًا جديدًا لساعة شاشة القفل أيضًا، بحيث باتت تظهر في سطر واحد.

ويمكن للمستخدم إلغاء تلك الميزة وإعادة الشاشة للظهور بالنمط القديم على سطرين، كما هو مستخدم في "أندرويد 12".

ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسميًا عن ميزات "أندرويد 13" في مؤتمرها للمطورين مايو المقبل، الذي تطلق بعده دومًا إصداراتها الجديدة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف ما تجهزه "جوجل" في "أندرويد 13"
سبق

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" ما تجهزه من ميزات استثنائية في نظام تشغيلها المرتقب "أندرويد 13".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس أم آرينا" التقني المتخصص أن "جوجل" بدأت فعليًا عمليات الاختبار لـ"أندرويد 13"، تمهيدًا لإطلاقه في وقت قريب.

وأشار التقرير إلى أن جوجل تنوي إضافة ميزة "اللغة الخاصة"، بحيث يعمل الجهاز بلغة محددة من المستخدم في كافة التطبيقات التي يقوم بتحميلها، حتى لو لم تكن تدعم هذه اللغة.

وسيوفر "أندرويد 13" كذلك إمكانية التبديل بين اللغات بسهولة ويسر، على كافة التطبيقات التي يقوم بتحميلها على هاتفه.

وحددت التسريبات ميزة أخرى ستزودها جوجل لنظامها "أندرويد 13" والمتمثلة في التحكم بالإشعارات التي تأتيك من التطبيقات، بحيث لن تكون التطبيقات في المستقبل قادرة على إرسال أي رسائل غير مرغوب فيها أو إشعارات من دون موافقة المستخدم عليها.

وستتيح تلك الميزة إمكانية إيقاف الإشعارات من أحد التطبيقات لفترة معينة، يختارها المستخدم، ثم تعود مرة أخرى الإشعارات للظهور على هاتفه.

ويظهر التسريب أن "جوجل" أعدت في "أندرويد 13" تنسيقًا جديدًا لساعة شاشة القفل أيضًا، بحيث باتت تظهر في سطر واحد.

ويمكن للمستخدم إلغاء تلك الميزة وإعادة الشاشة للظهور بالنمط القديم على سطرين، كما هو مستخدم في "أندرويد 12".

ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسميًا عن ميزات "أندرويد 13" في مؤتمرها للمطورين مايو المقبل، الذي تطلق بعده دومًا إصداراتها الجديدة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:25 AM

تسريبات تكشف ما تجهزه "جوجل" في "أندرويد 13"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" ما تجهزه من ميزات استثنائية في نظام تشغيلها المرتقب "أندرويد 13".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس أم آرينا" التقني المتخصص أن "جوجل" بدأت فعليًا عمليات الاختبار لـ"أندرويد 13"، تمهيدًا لإطلاقه في وقت قريب.

وأشار التقرير إلى أن جوجل تنوي إضافة ميزة "اللغة الخاصة"، بحيث يعمل الجهاز بلغة محددة من المستخدم في كافة التطبيقات التي يقوم بتحميلها، حتى لو لم تكن تدعم هذه اللغة.

وسيوفر "أندرويد 13" كذلك إمكانية التبديل بين اللغات بسهولة ويسر، على كافة التطبيقات التي يقوم بتحميلها على هاتفه.

وحددت التسريبات ميزة أخرى ستزودها جوجل لنظامها "أندرويد 13" والمتمثلة في التحكم بالإشعارات التي تأتيك من التطبيقات، بحيث لن تكون التطبيقات في المستقبل قادرة على إرسال أي رسائل غير مرغوب فيها أو إشعارات من دون موافقة المستخدم عليها.

وستتيح تلك الميزة إمكانية إيقاف الإشعارات من أحد التطبيقات لفترة معينة، يختارها المستخدم، ثم تعود مرة أخرى الإشعارات للظهور على هاتفه.

ويظهر التسريب أن "جوجل" أعدت في "أندرويد 13" تنسيقًا جديدًا لساعة شاشة القفل أيضًا، بحيث باتت تظهر في سطر واحد.

ويمكن للمستخدم إلغاء تلك الميزة وإعادة الشاشة للظهور بالنمط القديم على سطرين، كما هو مستخدم في "أندرويد 12".

ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسميًا عن ميزات "أندرويد 13" في مؤتمرها للمطورين مايو المقبل، الذي تطلق بعده دومًا إصداراتها الجديدة.

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