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انقلاب مروع بالطائف يخلّف 4 وفيات و19 إصابة والهلال الأحمر يستنفر

وقع على طريق السيل المؤدي إلى الحوية.. باشرته 11 فرقة وفرز طبي بالموقع

شهد طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية شمالًا، صباح اليوم، الأربعاء حادث انقلاب مروع، استنفرت على إثره فِرَق الهلال الأحمر الإسعافية لمباشرة الموقع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي قائلًا: إن غرفة عمليات المنطقة تَلَقّت البلاغ عند الساعة 7:01ص، يفيد بوقوع حادث ارتطام مركبة نقل من نوع (دينا) بمركبة من نوع (كامري)؛ حيث ارتطمت الأولى بالثانية؛ مما أدى إلى نقلاب الأولى التي كان على متنها عدد من الأشخاص؛ وذلك على طريق السيل شمال المحافظة باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وأضاف: عند ورود البلاغ لغرفة العمليات -حيث كان يفيد البلاغ المبدئي بوجود أكثر من 15 إصابة بالموقع- فقد تم إرسال 11 فرقة إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وطلب الدعم من "صحة الطائف" التي وجهت بمشاركة فرقتين إسعافيتين.

وبيّن "الثبيتي" أنه عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح أن عدد الإصابات الموجودة بالموقع ١٩ إصابة، إضافة إلى وجود أربع حالات انتقلت إلى رحمة الله؛ مما استدعى إلى تدعيم الموقع بعدد 11 فرقة إسعافية وفِرَق عناية وعمل منطقة فرز طبي بالموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لجميع المصابين وعددهم (١٩) لحين وصول الفِرَق المساندة بالموقع.

وقال: تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية لاستقبال الحالات المصابة؛ حيث تم نقل (٨) حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و(٦) حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي، و(٣) حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف؛ فيما تم نقل حالتين عن طريق "صحة الطائف" إلى المستشفى؛ ليصبح إجمالي الإصابات (١٩)؛ حيث صُنفت (٦) إصابات بالبليغة، وتراوحت (١٣) إصابة ما بين متوسطة وبسيطة.

انقلاب مركبة طريق السيل الطائف الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقلاب مروع بالطائف يخلّف 4 وفيات و19 إصابة والهلال الأحمر يستنفر
سبق

شهد طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية شمالًا، صباح اليوم، الأربعاء حادث انقلاب مروع، استنفرت على إثره فِرَق الهلال الأحمر الإسعافية لمباشرة الموقع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي قائلًا: إن غرفة عمليات المنطقة تَلَقّت البلاغ عند الساعة 7:01ص، يفيد بوقوع حادث ارتطام مركبة نقل من نوع (دينا) بمركبة من نوع (كامري)؛ حيث ارتطمت الأولى بالثانية؛ مما أدى إلى نقلاب الأولى التي كان على متنها عدد من الأشخاص؛ وذلك على طريق السيل شمال المحافظة باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وأضاف: عند ورود البلاغ لغرفة العمليات -حيث كان يفيد البلاغ المبدئي بوجود أكثر من 15 إصابة بالموقع- فقد تم إرسال 11 فرقة إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وطلب الدعم من "صحة الطائف" التي وجهت بمشاركة فرقتين إسعافيتين.

وبيّن "الثبيتي" أنه عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح أن عدد الإصابات الموجودة بالموقع ١٩ إصابة، إضافة إلى وجود أربع حالات انتقلت إلى رحمة الله؛ مما استدعى إلى تدعيم الموقع بعدد 11 فرقة إسعافية وفِرَق عناية وعمل منطقة فرز طبي بالموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لجميع المصابين وعددهم (١٩) لحين وصول الفِرَق المساندة بالموقع.

وقال: تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية لاستقبال الحالات المصابة؛ حيث تم نقل (٨) حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و(٦) حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي، و(٣) حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف؛ فيما تم نقل حالتين عن طريق "صحة الطائف" إلى المستشفى؛ ليصبح إجمالي الإصابات (١٩)؛ حيث صُنفت (٦) إصابات بالبليغة، وتراوحت (١٣) إصابة ما بين متوسطة وبسيطة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:19 AM

انقلاب مروع بالطائف يخلّف 4 وفيات و19 إصابة والهلال الأحمر يستنفر

وقع على طريق السيل المؤدي إلى الحوية.. باشرته 11 فرقة وفرز طبي بالموقع

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فهد العتيبي - الطائف
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7,221

شهد طريق السيل المؤدي من الطائف إلى منطقة الحوية شمالًا، صباح اليوم، الأربعاء حادث انقلاب مروع، استنفرت على إثره فِرَق الهلال الأحمر الإسعافية لمباشرة الموقع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي قائلًا: إن غرفة عمليات المنطقة تَلَقّت البلاغ عند الساعة 7:01ص، يفيد بوقوع حادث ارتطام مركبة نقل من نوع (دينا) بمركبة من نوع (كامري)؛ حيث ارتطمت الأولى بالثانية؛ مما أدى إلى نقلاب الأولى التي كان على متنها عدد من الأشخاص؛ وذلك على طريق السيل شمال المحافظة باتجاه الحوية أمام مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وأضاف: عند ورود البلاغ لغرفة العمليات -حيث كان يفيد البلاغ المبدئي بوجود أكثر من 15 إصابة بالموقع- فقد تم إرسال 11 فرقة إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وطلب الدعم من "صحة الطائف" التي وجهت بمشاركة فرقتين إسعافيتين.

وبيّن "الثبيتي" أنه عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح أن عدد الإصابات الموجودة بالموقع ١٩ إصابة، إضافة إلى وجود أربع حالات انتقلت إلى رحمة الله؛ مما استدعى إلى تدعيم الموقع بعدد 11 فرقة إسعافية وفِرَق عناية وعمل منطقة فرز طبي بالموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لجميع المصابين وعددهم (١٩) لحين وصول الفِرَق المساندة بالموقع.

وقال: تم التنسيق مع المستشفيات لرفع الجاهزية لاستقبال الحالات المصابة؛ حيث تم نقل (٨) حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و(٦) حالات إلى مستشفى الملك فيصل الطبي، و(٣) حالات إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف؛ فيما تم نقل حالتين عن طريق "صحة الطائف" إلى المستشفى؛ ليصبح إجمالي الإصابات (١٩)؛ حيث صُنفت (٦) إصابات بالبليغة، وتراوحت (١٣) إصابة ما بين متوسطة وبسيطة.

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