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مقتل 3 محتجين برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق

استُخدمت الذخيرة الحية.. وأكثر من 100 شخص أُصيبوا بالاشتباكات

قالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق يوم أمس الأحد؛ وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسب رويترز.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة، وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم. مشيرة إلى أن ما يزيد على مئة آخرين أُصيبوا في اشتباكات بالمدينة.

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مقتل 3 محتجين برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق
سبق

قالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق يوم أمس الأحد؛ وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسب رويترز.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة، وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم. مشيرة إلى أن ما يزيد على مئة آخرين أُصيبوا في اشتباكات بالمدينة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:09 AM

مقتل 3 محتجين برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق

استُخدمت الذخيرة الحية.. وأكثر من 100 شخص أُصيبوا بالاشتباكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق يوم أمس الأحد؛ وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، حسب رويترز.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة، وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم. مشيرة إلى أن ما يزيد على مئة آخرين أُصيبوا في اشتباكات بالمدينة.

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