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"لونها بالأخضر".. أغنية وطنية تَلقى صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي

أنتجتها "دهانات الجزيرة" احتفاءً بيوم الوطن وتدعو إلى تمثّل معاني "همة حتى القمة"

حققت الأغنية الوطنية "لونها بالأخضر" التي أنتجتها "دهانات الجزيرة"، احتفاءً باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد عبّرت الشركة من خلال الأغنية الوطنية، عن احتفائها باليوم الوطني السعودي 89، وقامت بعرضها ابتهاجًا بهذه المناسبة على شاشات الكثير من معارضها المنتشرة داخل المملكة وخارجها، التي تتجاوز 650 معرضًا.
تستلهم أغنية "لونها بالأخضر" عبارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- في إبراز همة أبناء الوطن وبناته، التي تعانق رمزًا من رموز العز والشموخ في المملكة، هو جبل طويق.
وتدعو الأغنية شباب الوطن وشاباته إلى تمثل المعاني السامية لأهمية امتلاك الهمة من أجل بلوغ القمة، والمضيّ قُدُمًا لمواجهة التحديات مهما كبرت، في سبيل مواصلة المسيرة الظافرة لبلادنا الغالية تحت ظل راية التوحيد الخالدة.
تقول بداية الأغنية:
جدد أيامك لون أحلامك
تلقى قدامك أجمل حياة
ليلك صباحك أثبت نجاحك
واصل كفاحك شبابك حياة

ومن كلماتها أيضًا:
لونها بالأخضر وطنك باسمك يفخر
بالهمة أنت تقدر وبطموحك تعلى لفوق
هذي بلادك عزك أمانك
همة حتى القمة مجدك عالي لفوق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لونها بالأخضر".. أغنية وطنية تَلقى صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي
سبق

حققت الأغنية الوطنية "لونها بالأخضر" التي أنتجتها "دهانات الجزيرة"، احتفاءً باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد عبّرت الشركة من خلال الأغنية الوطنية، عن احتفائها باليوم الوطني السعودي 89، وقامت بعرضها ابتهاجًا بهذه المناسبة على شاشات الكثير من معارضها المنتشرة داخل المملكة وخارجها، التي تتجاوز 650 معرضًا.
تستلهم أغنية "لونها بالأخضر" عبارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- في إبراز همة أبناء الوطن وبناته، التي تعانق رمزًا من رموز العز والشموخ في المملكة، هو جبل طويق.
وتدعو الأغنية شباب الوطن وشاباته إلى تمثل المعاني السامية لأهمية امتلاك الهمة من أجل بلوغ القمة، والمضيّ قُدُمًا لمواجهة التحديات مهما كبرت، في سبيل مواصلة المسيرة الظافرة لبلادنا الغالية تحت ظل راية التوحيد الخالدة.
تقول بداية الأغنية:
جدد أيامك لون أحلامك
تلقى قدامك أجمل حياة
ليلك صباحك أثبت نجاحك
واصل كفاحك شبابك حياة

ومن كلماتها أيضًا:
لونها بالأخضر وطنك باسمك يفخر
بالهمة أنت تقدر وبطموحك تعلى لفوق
هذي بلادك عزك أمانك
همة حتى القمة مجدك عالي لفوق

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:43 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:20 PM

"لونها بالأخضر".. أغنية وطنية تَلقى صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي

أنتجتها "دهانات الجزيرة" احتفاءً بيوم الوطن وتدعو إلى تمثّل معاني "همة حتى القمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الأغنية الوطنية "لونها بالأخضر" التي أنتجتها "دهانات الجزيرة"، احتفاءً باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد عبّرت الشركة من خلال الأغنية الوطنية، عن احتفائها باليوم الوطني السعودي 89، وقامت بعرضها ابتهاجًا بهذه المناسبة على شاشات الكثير من معارضها المنتشرة داخل المملكة وخارجها، التي تتجاوز 650 معرضًا.
تستلهم أغنية "لونها بالأخضر" عبارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- في إبراز همة أبناء الوطن وبناته، التي تعانق رمزًا من رموز العز والشموخ في المملكة، هو جبل طويق.
وتدعو الأغنية شباب الوطن وشاباته إلى تمثل المعاني السامية لأهمية امتلاك الهمة من أجل بلوغ القمة، والمضيّ قُدُمًا لمواجهة التحديات مهما كبرت، في سبيل مواصلة المسيرة الظافرة لبلادنا الغالية تحت ظل راية التوحيد الخالدة.
تقول بداية الأغنية:
جدد أيامك لون أحلامك
تلقى قدامك أجمل حياة
ليلك صباحك أثبت نجاحك
واصل كفاحك شبابك حياة

ومن كلماتها أيضًا:
لونها بالأخضر وطنك باسمك يفخر
بالهمة أنت تقدر وبطموحك تعلى لفوق
هذي بلادك عزك أمانك
همة حتى القمة مجدك عالي لفوق

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