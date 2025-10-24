عداء أم تعاون؟ "أردوغان" يسمح للنظام السوري بإقامة 15 مركزاً على حدود تركيا

بموجب اتفاق وقّعت عليه أنقرة وموسكو

رغم العداء المعلن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنظام السوري، وعدم اعترافه به، فإنه وافق على وجود قوات النظام السوري في 15 مركزاً حدودياً على امتداد الحدود مع تركيا، وفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول نوع العلاقة بين "أردوغان" ونظام بشار الأسد، وما إذا كانت قائمة على التعاون خلف ستار العداء المعلن؟

وأفادت "إنترفاكس" بأن إقامة المراكز الحدودية واردة في اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا أمس، ويقضي بانتشار قوات النظام السوري وروسيا في شمال شرق سوريا، لإخلاء منطقة الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم.