أمطار خفيفة تنعش صباح العاصمة والإنذار المبكر يتوقع المزيد

مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع سماء غائمة

استقبلت أجواء العاصمة مع نسمات صباح اليوم الخميس أمطاراً خفيفة متفرقة بعدة أحياء، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات بحالة ماطرة بالمنطقة وعدة مواقع أخرى.

وفي وقت مبكر صباح اليوم أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاً لحالة أمطار رعدية بالرياض تشمل الدوادمي وتمتد إلى الرياض العاصمة، حيث بدأت منذ منتصف الليل وتستمر إلى التاسعة من صباح اليوم عبر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.