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تبوك.. أكثر من 7 آلاف جولة رقابية تُغلق 7 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

نفّذتها الأمانة خلال الأسبوع الماضي على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة منطقة تبوك، الأسبوع الماضي، 7293 جولة رقابية على المحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، إضافة إلى الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بتبوك، نتج عنها إغلاق وإنذار عدد 7 منشآت مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

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تبوك.. أكثر من 7 آلاف جولة رقابية تُغلق 7 منشآت مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفّذت أمانة منطقة تبوك، الأسبوع الماضي، 7293 جولة رقابية على المحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، إضافة إلى الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بتبوك، نتج عنها إغلاق وإنذار عدد 7 منشآت مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
01:22 PM

تبوك.. أكثر من 7 آلاف جولة رقابية تُغلق 7 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

نفّذتها الأمانة خلال الأسبوع الماضي على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفّذت أمانة منطقة تبوك، الأسبوع الماضي، 7293 جولة رقابية على المحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، إضافة إلى الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بتبوك، نتج عنها إغلاق وإنذار عدد 7 منشآت مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

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