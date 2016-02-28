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متحدث الداخلية: معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية "سرية"

أكد تسجيل 43 ألف مخالفة

أكد طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأن معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية "سرية"، حاثًا الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي ‫مكة المكرمة والرياض.

وقال في رده عن الآلية التي تتخذها الوزارة في تلقي البلاغات عن مخالفات التجمعات وهل معلومات المبلغين سرية، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، إنه "يتم مباشرة جميع البلاغات بكل سرية والتحقق من هذه المخالفات أولاً، ثم ضبط مرتكبيها وإحالتهم الى جهات الاختصاص بعد تطبيق العقوبات بحقهم".

وأكد بأنها سرية، داعيًا الجميع للتعاون مع الجهات الأمنية والأخرى بالتبليغ عن أي مخالفات أو نشاط لا يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ولفت "الشلهوب" إلى أنه تم ضبط 43 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأن منطقة الرياض الأولى في تسجيل عدد المخالفات، ونجران الأقل.

وشدد ‏المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي، وعدم الازدحام عند منافذ البيع.

كما أكد ‏المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية، أن رجال الأمن سيواصلون متابعة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.

وتطرق "الشلهوب" خلال المؤتمر للحديث عن التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الداخلية: معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية "سرية"
سبق

أكد طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأن معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية "سرية"، حاثًا الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي ‫مكة المكرمة والرياض.

وقال في رده عن الآلية التي تتخذها الوزارة في تلقي البلاغات عن مخالفات التجمعات وهل معلومات المبلغين سرية، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، إنه "يتم مباشرة جميع البلاغات بكل سرية والتحقق من هذه المخالفات أولاً، ثم ضبط مرتكبيها وإحالتهم الى جهات الاختصاص بعد تطبيق العقوبات بحقهم".

وأكد بأنها سرية، داعيًا الجميع للتعاون مع الجهات الأمنية والأخرى بالتبليغ عن أي مخالفات أو نشاط لا يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ولفت "الشلهوب" إلى أنه تم ضبط 43 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأن منطقة الرياض الأولى في تسجيل عدد المخالفات، ونجران الأقل.

وشدد ‏المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي، وعدم الازدحام عند منافذ البيع.

كما أكد ‏المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية، أن رجال الأمن سيواصلون متابعة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.

وتطرق "الشلهوب" خلال المؤتمر للحديث عن التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
05:55 PM

متحدث الداخلية: معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية "سرية"

أكد تسجيل 43 ألف مخالفة

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,649

أكد طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، بأن معلومات المبلغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية "سرية"، حاثًا الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي ‫مكة المكرمة والرياض.

وقال في رده عن الآلية التي تتخذها الوزارة في تلقي البلاغات عن مخالفات التجمعات وهل معلومات المبلغين سرية، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، إنه "يتم مباشرة جميع البلاغات بكل سرية والتحقق من هذه المخالفات أولاً، ثم ضبط مرتكبيها وإحالتهم الى جهات الاختصاص بعد تطبيق العقوبات بحقهم".

وأكد بأنها سرية، داعيًا الجميع للتعاون مع الجهات الأمنية والأخرى بالتبليغ عن أي مخالفات أو نشاط لا يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ولفت "الشلهوب" إلى أنه تم ضبط 43 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأن منطقة الرياض الأولى في تسجيل عدد المخالفات، ونجران الأقل.

وشدد ‏المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي، وعدم الازدحام عند منافذ البيع.

كما أكد ‏المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية، أن رجال الأمن سيواصلون متابعة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.

وتطرق "الشلهوب" خلال المؤتمر للحديث عن التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية.

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