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وزير الخارجية ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا

قدّم العزاء لأسرة الفقيد الذي أفنى حياته في خدمة وطنه

نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة في الخارج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، عدنان بن محمود بوسطجي الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته.

وتقدم الأمير فيصل بن فرحان بأحر التعازي إلى أسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وزير الخارجية عدنان بن محمود بوسطجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا
سبق

نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة في الخارج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، عدنان بن محمود بوسطجي الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته.

وتقدم الأمير فيصل بن فرحان بأحر التعازي إلى أسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
07:33 PM

وزير الخارجية ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا

قدّم العزاء لأسرة الفقيد الذي أفنى حياته في خدمة وطنه

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بدر العتيبي - الرياض
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6,129

نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة في الخارج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، عدنان بن محمود بوسطجي الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته.

وتقدم الأمير فيصل بن فرحان بأحر التعازي إلى أسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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