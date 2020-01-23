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"الصفاقسي" يرفض طلب "الاتحاد".. ضم "شواط" وطلبات "بريغوفيتش" تعرقل رحيله!

قالت تقارير صحفية تونسية إن نادي الصفاقسي التونسي رفض عرضاً اتحادياً لضم مهاجم النادي التونسي، اللاعب فراس شواط بحجة ضعف المقابل المادي.

وقالت صحيفة "foot24" التونسية إن رفض مسؤولي النادي التونسي جاء بسبب رفض عرض الفريق السعودي قيمة العرض الذي يتكتم المسؤولون عن ذكرها والتي لا تتماشى مع إمكانيات هداف البطولة الموسم الماضي حسب رأيهم.

من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية تركية إن طلبات اللاعب الصربي الكسندر بريغوفيتش قد تعرقل انضمامه إلى نادي بشكتاش التركي، حيث طلب اللاعب من إدارة النادي هناك نحو 1.5 مليون يورو مدة 6 أشهر فقط هي مدة الإعارة .

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي في عام 2019 نظير 10 ملايين يورو، حيث قدم للنادي من باوك اليوناني لكنه لم يقدم ما يرضي طموحات الاتحاديين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الصفاقسي" يرفض طلب "الاتحاد".. ضم "شواط" وطلبات "بريغوفيتش" تعرقل رحيله!
سبق

قالت تقارير صحفية تونسية إن نادي الصفاقسي التونسي رفض عرضاً اتحادياً لضم مهاجم النادي التونسي، اللاعب فراس شواط بحجة ضعف المقابل المادي.

وقالت صحيفة "foot24" التونسية إن رفض مسؤولي النادي التونسي جاء بسبب رفض عرض الفريق السعودي قيمة العرض الذي يتكتم المسؤولون عن ذكرها والتي لا تتماشى مع إمكانيات هداف البطولة الموسم الماضي حسب رأيهم.

من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية تركية إن طلبات اللاعب الصربي الكسندر بريغوفيتش قد تعرقل انضمامه إلى نادي بشكتاش التركي، حيث طلب اللاعب من إدارة النادي هناك نحو 1.5 مليون يورو مدة 6 أشهر فقط هي مدة الإعارة .

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي في عام 2019 نظير 10 ملايين يورو، حيث قدم للنادي من باوك اليوناني لكنه لم يقدم ما يرضي طموحات الاتحاديين.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:08 PM

"الصفاقسي" يرفض طلب "الاتحاد".. ضم "شواط" وطلبات "بريغوفيتش" تعرقل رحيله!

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محمد السيّد - الرياض
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قالت تقارير صحفية تونسية إن نادي الصفاقسي التونسي رفض عرضاً اتحادياً لضم مهاجم النادي التونسي، اللاعب فراس شواط بحجة ضعف المقابل المادي.

وقالت صحيفة "foot24" التونسية إن رفض مسؤولي النادي التونسي جاء بسبب رفض عرض الفريق السعودي قيمة العرض الذي يتكتم المسؤولون عن ذكرها والتي لا تتماشى مع إمكانيات هداف البطولة الموسم الماضي حسب رأيهم.

من جهة أخرى، قالت تقارير صحفية تركية إن طلبات اللاعب الصربي الكسندر بريغوفيتش قد تعرقل انضمامه إلى نادي بشكتاش التركي، حيث طلب اللاعب من إدارة النادي هناك نحو 1.5 مليون يورو مدة 6 أشهر فقط هي مدة الإعارة .

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي في عام 2019 نظير 10 ملايين يورو، حيث قدم للنادي من باوك اليوناني لكنه لم يقدم ما يرضي طموحات الاتحاديين.

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