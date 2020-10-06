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رصد واكتشاف ورش.. 857 شخصًا يكافحون البعوض بمكة المكرمة

في عدة مواقع بنطاق بلدية الجنوب الفرعية بالإضافة إلى ردم وشفط المياه

كثفت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومكافحة آفات الصحة العامة بمكة المكرمة والقرى التابعة لها؛ حيث تم العمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة، بالإضافة إلى ردم وشفط المياه من المستنقعات وأماكن تجمعها، بمشاركة 857 فردًا من القوى العاملة.

وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، شملت حي الشامية الجديد، وحارة الباب الجديد، والصفوة، ودار السلام، وتم تغطية 248 وحدة سكنية، و40 مبنىً تحت الإنشاء، و5 مساجد وساحات، وتعقيم 125 حاوية للنفايات، و17 موقعًا لتجمعات المياه، وحديقة عامة.

فيما كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الاستكشاف ومكافحة البعوض ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية بعدد من الأحياء والقرى التابعة لها، شملت: حي النسيم، والعوالي، والحسينية، والجامعة، والعزيزية، والمرسلات، والهجرة، والسنابل، وملكان، ووادي نعمان.. وتم تغطية 1539 وحدة سكنية، و103 مبانٍ تحت الإنشاء، و18 مسجدًا، وساحات، و77 منزلًا مهجورًا، وتعقيم 242 حاوية للنفايات، و5 حدائق عامة، و85 موقعًا لتجمعات المياه.

وقامت الأمانة بمتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، شملت حي بطحاء قريش، والكعكية، والعكيشية، والشوقية، والمحمدية، والبساتين، وطوى، والملك فهد، وجرى تغطية 1112 وحدة سكنية، و114 مبنىً تحت الإنشاء، و9 مساجد وساحات، و6 منازل مهجورة، وتعقيم 250 حاوية للنفايات، و3 حدائق عامة، و32 موقعًا لتجمعات المياه.

أمانة العاصمة المقدسة

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رصد واكتشاف ورش.. 857 شخصًا يكافحون البعوض بمكة المكرمة
سبق

كثفت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومكافحة آفات الصحة العامة بمكة المكرمة والقرى التابعة لها؛ حيث تم العمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة، بالإضافة إلى ردم وشفط المياه من المستنقعات وأماكن تجمعها، بمشاركة 857 فردًا من القوى العاملة.

وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، شملت حي الشامية الجديد، وحارة الباب الجديد، والصفوة، ودار السلام، وتم تغطية 248 وحدة سكنية، و40 مبنىً تحت الإنشاء، و5 مساجد وساحات، وتعقيم 125 حاوية للنفايات، و17 موقعًا لتجمعات المياه، وحديقة عامة.

فيما كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الاستكشاف ومكافحة البعوض ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية بعدد من الأحياء والقرى التابعة لها، شملت: حي النسيم، والعوالي، والحسينية، والجامعة، والعزيزية، والمرسلات، والهجرة، والسنابل، وملكان، ووادي نعمان.. وتم تغطية 1539 وحدة سكنية، و103 مبانٍ تحت الإنشاء، و18 مسجدًا، وساحات، و77 منزلًا مهجورًا، وتعقيم 242 حاوية للنفايات، و5 حدائق عامة، و85 موقعًا لتجمعات المياه.

وقامت الأمانة بمتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، شملت حي بطحاء قريش، والكعكية، والعكيشية، والشوقية، والمحمدية، والبساتين، وطوى، والملك فهد، وجرى تغطية 1112 وحدة سكنية، و114 مبنىً تحت الإنشاء، و9 مساجد وساحات، و6 منازل مهجورة، وتعقيم 250 حاوية للنفايات، و3 حدائق عامة، و32 موقعًا لتجمعات المياه.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:05 PM

رصد واكتشاف ورش.. 857 شخصًا يكافحون البعوض بمكة المكرمة

في عدة مواقع بنطاق بلدية الجنوب الفرعية بالإضافة إلى ردم وشفط المياه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كثفت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومكافحة آفات الصحة العامة بمكة المكرمة والقرى التابعة لها؛ حيث تم العمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة، بالإضافة إلى ردم وشفط المياه من المستنقعات وأماكن تجمعها، بمشاركة 857 فردًا من القوى العاملة.

وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، شملت حي الشامية الجديد، وحارة الباب الجديد، والصفوة، ودار السلام، وتم تغطية 248 وحدة سكنية، و40 مبنىً تحت الإنشاء، و5 مساجد وساحات، وتعقيم 125 حاوية للنفايات، و17 موقعًا لتجمعات المياه، وحديقة عامة.

فيما كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الاستكشاف ومكافحة البعوض ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية بعدد من الأحياء والقرى التابعة لها، شملت: حي النسيم، والعوالي، والحسينية، والجامعة، والعزيزية، والمرسلات، والهجرة، والسنابل، وملكان، ووادي نعمان.. وتم تغطية 1539 وحدة سكنية، و103 مبانٍ تحت الإنشاء، و18 مسجدًا، وساحات، و77 منزلًا مهجورًا، وتعقيم 242 حاوية للنفايات، و5 حدائق عامة، و85 موقعًا لتجمعات المياه.

وقامت الأمانة بمتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، شملت حي بطحاء قريش، والكعكية، والعكيشية، والشوقية، والمحمدية، والبساتين، وطوى، والملك فهد، وجرى تغطية 1112 وحدة سكنية، و114 مبنىً تحت الإنشاء، و9 مساجد وساحات، و6 منازل مهجورة، وتعقيم 250 حاوية للنفايات، و3 حدائق عامة، و32 موقعًا لتجمعات المياه.

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