النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً .. "تعليم الرياض" تقيم الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية

تتواصل فعالياته يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة

تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غداً الإثنين 22 / 5 / 1440هـ، الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ وبمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين وحضور مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بفندق جولدن توليب بحي الناصرية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ أن الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة قيادية مدرسية هو برنامج إثرائي يهدف إلى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما ينعكس على رفع أداء القيادات المدرسية في الميدان.

من جهته، بيّن مدير القيادة المدرسية بـ "تعليم الرياض" ناصر السلطان؛ أن فعاليات الملتقى في اليوم الأول تتضمن حفل الافتتاح وعرضاً مرئياً وتنطلق أعماله بجلسة أولى تحت عنوان "نحو تميز مدرسي تشاركي" من تقديم رئيس قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن داود الداود؛ وجلسة ثانية بعنوان "التقويم والاعتماد المدرسي" تقدمها مديرة إدارة التقويم والاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند مسعد الحربي؛ فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بلقاء مفتوح مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ يلي الجلسة الأولى بعنوان "رؤية 2030 في التعليم" من تقديم المشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتورة وضحاء غالب بن ضمنه؛ ثم الجلسة الثانية بعنوان "صناعة القرار" يقدمها عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
غداً .. "تعليم الرياض" تقيم الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية
سبق

تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غداً الإثنين 22 / 5 / 1440هـ، الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ وبمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين وحضور مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بفندق جولدن توليب بحي الناصرية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ أن الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة قيادية مدرسية هو برنامج إثرائي يهدف إلى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما ينعكس على رفع أداء القيادات المدرسية في الميدان.

من جهته، بيّن مدير القيادة المدرسية بـ "تعليم الرياض" ناصر السلطان؛ أن فعاليات الملتقى في اليوم الأول تتضمن حفل الافتتاح وعرضاً مرئياً وتنطلق أعماله بجلسة أولى تحت عنوان "نحو تميز مدرسي تشاركي" من تقديم رئيس قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن داود الداود؛ وجلسة ثانية بعنوان "التقويم والاعتماد المدرسي" تقدمها مديرة إدارة التقويم والاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند مسعد الحربي؛ فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بلقاء مفتوح مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ يلي الجلسة الأولى بعنوان "رؤية 2030 في التعليم" من تقديم المشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتورة وضحاء غالب بن ضمنه؛ ثم الجلسة الثانية بعنوان "صناعة القرار" يقدمها عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:21 AM

غداً .. "تعليم الرياض" تقيم الملتقى الأول لمشرفي القيادة المدرسية

تتواصل فعالياته يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
11

تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غداً الإثنين 22 / 5 / 1440هـ، الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ وبمشاركة عدد من المتحدثين من الأكاديميين والمختصين وحضور مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بفندق جولدن توليب بحي الناصرية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ أن الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين ويشارك فيه أكثر من 100 مشرف ومشرفة قيادية مدرسية هو برنامج إثرائي يهدف إلى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بما ينعكس على رفع أداء القيادات المدرسية في الميدان.

من جهته، بيّن مدير القيادة المدرسية بـ "تعليم الرياض" ناصر السلطان؛ أن فعاليات الملتقى في اليوم الأول تتضمن حفل الافتتاح وعرضاً مرئياً وتنطلق أعماله بجلسة أولى تحت عنوان "نحو تميز مدرسي تشاركي" من تقديم رئيس قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن داود الداود؛ وجلسة ثانية بعنوان "التقويم والاعتماد المدرسي" تقدمها مديرة إدارة التقويم والاعتماد المدرسي بهيئة تقويم التعليم الدكتورة هند مسعد الحربي؛ فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بلقاء مفتوح مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ يلي الجلسة الأولى بعنوان "رؤية 2030 في التعليم" من تقديم المشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتورة وضحاء غالب بن ضمنه؛ ثم الجلسة الثانية بعنوان "صناعة القرار" يقدمها عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,864
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,544
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,646
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,630

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة