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شاهد.. تصدعات في مركز اليتمة جنوب المدينة المنورة بعد هطول الأمطار

تصوير: عبدالرحيم الحربي

رصدت "سبق" عدداً من التصدعات في أكثر من موقع بقرية النقيعة، بعد هطول الأمطار الغزيرة والسيول في مركز اليتمة، ويمتد أكبر صدع لنحو نصف كيلومتر متفرقة و٢ كيلومتر.

يُذكر أنه حدثت عدة تصدعات سابقاً في مركز اليتمة خلال السنوات الماضية بعد هطول الأمطار الغزيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تصدعات في مركز اليتمة جنوب المدينة المنورة بعد هطول الأمطار
سبق

تصوير: عبدالرحيم الحربي

رصدت "سبق" عدداً من التصدعات في أكثر من موقع بقرية النقيعة، بعد هطول الأمطار الغزيرة والسيول في مركز اليتمة، ويمتد أكبر صدع لنحو نصف كيلومتر متفرقة و٢ كيلومتر.

يُذكر أنه حدثت عدة تصدعات سابقاً في مركز اليتمة خلال السنوات الماضية بعد هطول الأمطار الغزيرة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
07:52 PM

شاهد.. تصدعات في مركز اليتمة جنوب المدينة المنورة بعد هطول الأمطار

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يوسف سفر - المدينة المنورة
7
13,983

تصوير: عبدالرحيم الحربي

رصدت "سبق" عدداً من التصدعات في أكثر من موقع بقرية النقيعة، بعد هطول الأمطار الغزيرة والسيول في مركز اليتمة، ويمتد أكبر صدع لنحو نصف كيلومتر متفرقة و٢ كيلومتر.

يُذكر أنه حدثت عدة تصدعات سابقاً في مركز اليتمة خلال السنوات الماضية بعد هطول الأمطار الغزيرة.

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