المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر للتاسعة مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، يتضمن رياحًا سطحية نشطة وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً.